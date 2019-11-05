Армия и оружие
RT на русскомВ США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ
Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты». Об этом информирует издание Breaking Defence.
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Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие
В Турции задержана сестра аль-Багдади
Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Экономика
Создание нефтегазового индустриального парка на Сахалине тормозится на федеральном уровне
Генеральный исполнительный директор компании "Сахалин Энерджи" (оператор проекта "Сахалин-2") Роман Дашков на инвестиционном совете Сахалинской области сообщил о проблемах нефтегазового индустриального парка.
Сахалин.Инфо 00:26
Авто
Toyota представила новый недорогой кроссовер Toyota Raize
Японская компания Toyota стартовала продажи на местном рынке новых кроссоверов Toyota Raize, которые получили продвинутые характеристики.
Faktom 01:07
Общество
Путин подписал закон о защите обманутых дольщиков
Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получили равные права с остальными дольщиками на компенсацию при недострое жилья.
НовостиВолгограда.ру 01:23
Политика
Столтенберг пообещал Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что в вопросе вступления Украины в альянс Россия «не имеет права голоса».
Известия вчера в 20:10
Наука
Cоцсети помогут предсказывать место отдыха человека
Ученые НИТУ «МИСиС» нашли способ прогнозировать следующее местоположение пользователей соцсети Twitter на основании твиттов с «вшитой» геолокацией.
Индикатор вчера в 13:52
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru 03 ноября в 04:34
Происшествия
Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в селе Верхние Татышлы Татышлинского района республики После ликвидации возгорания были найдены тела 29-летней женщины, а также детей двух и восьми лет.
Известия вчера в 22:49
Технологии
Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со сбоями в Интернете
Почти каждый третий — 29 % — российский веб-пользователь сталкивается с проблемами в Интернете ежедневно.
3DNews 00:45
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Политика
Помпео: Трамп признал угрозу со стороны Китая
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во вторник, 5 ноября, сообщил, что американский президент Дональд Трамп признал угрозу, которая связана с Коммунистической партией Китая.
Аргументы недели 01:31
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна 03 ноября в 01:53
Шоу-бизнес
Ева Польна прокомментировала состояние дочери
Эвелин, дочь солистки «Гостей из будущего» Евы Польны и певца Дениса Клявера, попала в реанимацию в бессознательном состоянии.
Wday.ru 00:55
Политика
Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества
Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Юга.ру вчера в 23:41
Хоккей
Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ
Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат вчера в 09:45
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Происшествия
В Саратовской области 10 тысяч кроликов погибли при пожаре на ферме
Российская газета 00:52
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Общество
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Адвокат Исрафил Гададов просил суд включить Киркорова, Галкина и Пугачеву в список свидетелей.
Газета.Ru 01:08
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти двух детей в Приморье
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Приморье в селе Лётно-Хвалынское обнаружили тела двух детей — мальчика семи лет и девочки трёх лет.
RT на русском 00:09
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Общество
Пенсионные накопления разрешат потратить на жильё
В Госдуме рассмотрят поправку к проекту о гарантированном пенсионном плане, которая позволит потратить накопления в НПФ на жильё или образование.
News.ru вчера в 23:37
Гаджеты
Первый смартфон Honor с 64-мегапиксельной камерой уже на подходе
iXBT.com 03 ноября в 15:15
Происшествия
Один человек погиб при столкновении трех машин в Ленобласти
Водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся сначала с Kia Ceed, а затем совершил лобовое столкновение с внедорожником Toyota.
ТАСС вчера в 14:57
Происшествия
Уборщица в миасской больнице помыла пациентку грязной половой тряпкой
УралПолит.Ru вчера в 23:31
Игры
Новый драйвер NVIDIA Game Ready к запуску Red Dead Redemption 2 на ПК
Боевик Red Dead Redemption 2 от Rockstar, который наконец добрался до ПК, несомненно, является таковым, так что вслед за AMD соответствующий оптимизированный под игру драйвер представила и NVIDIA.
3DNews 01:24