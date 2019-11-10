Политика
Южный ФедеральныйВашингтон заявил о невозможности вечной помощи Украине
Соединенные Штаты Америки не готовы постоянно оказывать военную помощь Украине, заявил новый советник президента Америки по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Политик отметил, что в Белом доме надеются на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
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Общество
В Китае рыбаки нашли рыбу с человеческим лицом
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Наука
Найдена связь между верой в дьявола и развитием эпидемий
Ученые обнаружили связь между верой в демонов и риском заразиться инфекцией.
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова сообщила о скором пополнении в семье
Одним из пунктов было то, что в семье Алены и Никиты скоро произойдет пополнение.
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Здоровье
Названы 7 продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Учеными-медиками определены и названы семь натуральных продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков.
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Здоровье
Педиатрическое отделение детской поликлиники Южно-Сахалинска открылось после капремонта
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Общество
Названы самые «пьющие» страны мира
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
Происшествия
Бывшего главу полиции чеченского города Аргун избили около бара в Москве
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат в эти выходные
Американская анимационная комедия «Семейка Аддамс» уже вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Культура
Пелагея решила покинуть шоу «Голос» на неопределённый срок
33-летняя российская певица Пелагея была одной из самых любимых телезрителями наставниц в вокальном шоу "Голос".
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
Армия и оружие
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
Шоу-бизнес
Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.