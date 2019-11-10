Политика

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВашингтон заявил о невозможности вечной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки не готовы постоянно оказывать военную помощь Украине, заявил новый советник президента Америки по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Политик отметил, что в Белом доме надеются на нормализацию отношений между Киевом и Москвой.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
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