Соединенные Штаты надеются, что Киев наладит отношения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. «Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение», — цитирует его «РИА Новости».

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