Политика
ИзвестияВ США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
Соединенные Штаты надеются, что Киев наладит отношения с Москвой, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. «Я надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение», — цитирует его «РИА Новости».
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Общество
В Москве прооперировали телеведущего Леонида Якубовича
В одной из клиник Москвы был прооперирован 74-летний любимец миллионов поклонников программы «Поле Чудес» Леонид Якубович.
Вечерний курьер 04:41
Политика
Моралес заявил, что его пытается арестовать полиция
Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его пытаются арестовать, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:24
Здоровье
Число врачей «Скорой помощи» в Челябинской области сократили в 2 раза
Об отрицательной динамике в 2018 году (уменьшении числа врачей) сообщили 55 российских регионов.
АиФ Челябинск 08 ноября в 08:13
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец 07:11
Общество
Нефтегазовую компанию Engie оштрафовали из-за «Северного потока-2»
Французская нефтегазовая компания Engie была оштрафована антимонопольным регулятором Польши UOKiK из-за отсутствия содействия по делу проекта строительства газопровода "Северный поток-2", сообщил регулятор.
Вести.Финанс 08 ноября в 06:03
Авто
В России растут продажи китайских машин
Всего за 10 месяцев 2019 года китайские бренды продали в России свыше 30 тысяч машин, что на 5,5% больше аналогичного показателя годичной давности.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Суд не расторг брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова
Сегодняшнее заседание суда могло поставить точку в громком разводе известной певицы Лолиты и ее пятого мужа спортсмена Дмитрия Иванова.
МонаВиста 08 ноября в 10:36
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК 19:25
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске помог погасить известный артист
Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.
OAnews 12:50
Происшествия
В двух штатах Австралии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров
Из-за лесных пожаров в австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс ввели режим чрезвычайной ситуации, местных жителей попросили быть готовыми к эвакуации.
РБК 22:11
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК 22:02
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Наука
Раковые клетки мутируют против лечения
Исследователи из Туринского университета и Онкологического института в Кандиоло показали, что раковые клетки, почувствовав терапию, начинают активно мутировать.
Наука и жизнь 23:08
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Эксперты «Российской газеты» рассказали, почему у одних автомобилей топливный бак справа, а у других – слева.
Автоновости дня 05:40
Политика
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев резко высказался о руководителе офиса президента Украины Андрее Богдане после его заявления о роли украинцев в "поднятии всего мира".
РИА Новости 17:15
Армия и оружие
Восемь человек погибли при теракте курдских боевиков в Сирии
Политика Сегодня 22:46
Космос
Ученый показал, как вращаются планеты Солнечной системы
10.11.2019 Большинство планет Солнечной системы вращается против часовой стрелки. Исключением являются только Венера и Уран.
Портал Поиск 11:04
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
В Красноярском крае следователи начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, в котором погибли два человека.
REGNUM вчера в 23:52
Гаджеты
AMD рассказала о 150 улучшениях для процессоров Ryzen 3000
AMD официально предоставила создателям материнских плат микрокод AGESA 1.0.0.4 – тот самый, в котором реализована масса улучшений для процессоров линейки Ryzen 3000.
iXBT.com 16:09
Футбол
Сергей Семак: «У Дриусси и Шатова возникли проблемы»
Пресс-конференция главных тренеров петербуржцев и туляков Арсенал Т — Зенит «Зениту» помогли ветер и Азмун — Тяжелая игра, порывистый ветер накладывал отпечаток на матч, — начал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Спорт-Экспресс 09:25
Культура
Зрители спектакля «Норма» Диденко поделились своими впечатлениями
РИА Новости 08 ноября в 07:18
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
N+1 07 ноября в 19:01
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25