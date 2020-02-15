В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав состояние программы космических запусков в интересах национальной безопасности.

с чего всё началось

Российские ракетные двигатели РД-180 не смогут заменить как минимум до 2030 года. Такое мнение высказали консультанты американского конгресса. Аналитики заметили, что даже при плановом переходе на другие двигатели, показатели надежности удастся воспроизвести не сразу, а к 2030 году.

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180

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