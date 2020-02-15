Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ США заявили о невозможности заменить российские РД-180

Российские ракетные двигатели РД-180 не смогут заменить как минимум до 2030 года. Такое мнение высказали консультанты американского конгресса. Аналитики заметили, что даже при плановом переходе на другие двигатели, показатели надежности удастся воспроизвести не сразу, а к 2030 году.
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с чего всё началось

В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года

В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав состояние программы космических запусков в интересах национальной безопасности.
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RT на русском13 февраля в 23:05
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
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Стала известна дата выхода игры Half-Life: Alyx

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