Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

США не смогут найти замену российским ракетным двигателям РД-180 по меньшей мере до 2030 года, считают аналитики американского конгресса. Об этом сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.
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с чего всё началось

В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года

В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав состояние программы космических запусков в интересах национальной безопасности.
RT на русском13 февраля в 23:05

Подробнее о событии

Штатам придется пользоваться РД-180 еще лет десять

Вести.Ru06:15

В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года

RT на русском13 февраля в 23:05

Ракетные технологии США не позволяют им обойтись без российских РД-180

Красная весна05:04

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

РИА Новостивчера в 21:04

Без русских двигателей никуда: Американцы сделали признание о российском РД-180

Царьградвчера в 00:53

США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё десять лет

REGNUM13 февраля в 23:50

В США признали невозможность заменить российские РД-180 еще 10 лет

Газета.Ru05:40
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Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Общество

У берегов Крыма задержаны украинские браконьеры

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьерское судно, на котором находились четыре украинца.
BFM.ru 06:54
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Сообщения об уходе известного артиста Александра Ширвиндта из Театра сатиры являются всего лишь слухами, заявляют в театре.
Вести.Ru 05:21
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
Газета.Ru 06:36
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Экономика

Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке

Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
РБК 03:49
Политика

Макрон считает Европу реальным партнером для России

Европа является наиболее реальным партнером для России в свете ее географического расположения.
ТАСС 06:00
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Гаджеты

64-мегапиксельная камера Samsung Galaxy S20 сопоставима со 108-мегапиксельной камерой Galaxy S20 Ultra

Источник утверждает, что этот модуль вполне можно назвать второй основной камерой, так как ее возможности сопоставимы с возможностями 108-мегапиксельной камеры, которая установлена в Galaxy S20 Ultra.
iXBT.com вчера в 00:55
Политика

Помпео: США выделят Европе $1 млрд на энергобезопасность

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона выделит странам Центральной и Восточной Европы около $1 млрд на проекты в сфере энергетической безопасности.
RT на русском 05:35
Автоспорт

Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull

По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.
Motorsport.com Россия 02:33
Политика

Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Lenta.ru 13 февраля в 08:35
Космос

США назвали дату полета собственного корабля на МКС

Невские Новости вчера в 20:41
Происшествия

Под Самарой обнаружили тело четырехмесячного ребенка в пакете на улице

В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
Газета.Ru 07:26
Экономика

Доходы членов правления «Газпрома» снизились вдвое

Издание отметило, что большую часть премий члены правления получают одномоментно — либо в первом, либо во втором квартале года, когда топ-менеджеры получают годовые бонусы.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Армия и оружие

Боевики в Идлибе начали междоусобную войну

В заключении хотелось бы отметить тот факт, что нельзя исключать, что все происходящее является хитроумной комбинацией турецкого командования, которое намеренно стравливает две группировки с целью полного перехода боевиков «Фейлак аш-Шам» в состав ХТШ.
Новостной фронт 05:22
Политика

Зеленский заявил, что мечтал о популярности в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа.
ТАСС 06:48
Общество

На Лубянке задержан участник пикета в поддержку «Сети»

Коммерсантъ вчера в 12:42
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру вчера в 10:44
Гаджеты

Владельцы видеокарт AMD массово столкнулись с серьёзной проблемой

Как следует из активно ведущихся на различных интернет-площадках, включая Reddit и форум техподдержки AMD, обсуждений, пользователи видеокарт Radeon начали массово сталкиваться с проблемой черного экрана.
3DNews вчера в 12:43
Биатлон

Россиянин Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

На седьмом этапе Кубка IBU, который проходит в Италии, завершился спринт у мужчин.
Вести.Ru 07:08
Единоборства

Арестованный боксер Кушиташвили пожизненно отстранен от сборной России

Известия вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных

Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом.
Pravda.Ru вчера в 09:15
Политика

Лавров пошутил с Педерсеном о необходимости экспертов на встрече

При журналистах стороны обменялись приветственными словами, а также Лавров обратил внимание, что Педерсен пришел на встречу в сопровождении лишь одного эксперта, на что спецпосланник ООН задал вопрос о том, нужно ли ему, по мнению Лаврова, больше экспертов.
РЕН ТВ 06:50
Политика

В Москве прошел митинг с требованием референдума по поправкам в Конституцию

Интерфакс 06:44
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия вчера в 06:50
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
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