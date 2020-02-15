В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав состояние программы космических запусков в интересах национальной безопасности.

с чего всё началось

США не смогут найти замену российским ракетным двигателям РД-180 по меньшей мере до 2030 года, считают аналитики американского конгресса. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад аналитиков для законодательного органа.

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

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