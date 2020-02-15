Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

США не смогут найти замену российским ракетным двигателям РД-180 по меньшей мере до 2030 года, считают аналитики американского конгресса. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад аналитиков для законодательного органа.
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с чего всё началось

В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года

В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав состояние программы космических запусков в интересах национальной безопасности.
RT на русском13 февраля в 23:05

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В США заявили, что не смогут заменить российские РД-180 еще 10 лет

Газета.Ru03:16

США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё десять лет

REGNUM13 февраля в 23:50

В США не будет замены российскому ракетному двигателю РД-180 до 2030 года

Красная веснавчера в 03:56

В Конгрессе США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180

ФАНвчера в 01:29

Без русских двигателей никуда: Американцы сделали признание о российском РД-180

Царьградвчера в 00:53

В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет

РИА Новостивчера в 21:04

В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года

RT на русском13 февраля в 23:05
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Автоспорт

Марко заявил о повышении статуса команды Квята до уровня сестры Red Bull

По словам спортивного директора гоночной программы Red Bull Хельмута Марко, за этим стоит большее, нежели простой ребрендинг, и отныне две команды будут иметь если не равный, то близкий статус.
Motorsport.com Россия 02:33
Космос

Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида

По словам Шустова, более 40 астероидов размером до 100 метров ежегодно пролетают мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна.
РИА Новости вчера в 17:21
Биатлон

Россия лишена золота Сочи-2014 в биатлонной эстафете

Газета.Ru 03:13
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Газета.Ru вчера в 13:46
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru вчера в 08:50
Происшествия

В Тульской области восемь человек пострадали при конфликте в общежитии

В городе Новомосковске Тульской области восемь студентов химико-технологического института были доставлены в больницу после конфликта в общежитии.
RT на русском 02:33
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России

Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
Tvoe-avto.com вчера в 05:07
Политика

В OMV оценили шансы России достроить «Северный поток – 2»

Россия сможет найти подходящее судно для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил глава финансирующей проект австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

Генсек НАТО заявил о стремлении к улучшению отношений с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс хочет лучших отношений с Россией, хотя и соперничает с ней.
РИА Новости 03:35
Армия и оружие

Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев

Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
News.ru вчера в 08:40
Здоровье

Названы 5 советов для сохранения здоровья поджелудочной железы

Портал MedikForum.ru. подготовил и рекомендовал пять полезных советов, которые следует выполнять ради здоровья поджелудочной железы.
Ugpressa.ru 02:03
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Общество

В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ

Фильм журналиста Юрия Дудя о ВИЧ повышает уровень информированности россиян о проблеме, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.
РИА Новости вчера в 15:25
Здоровье

Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.
РБК 04:36
Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 68,78 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 98,41 копейки - до 68,7843 рубля, курс доллара уменьшился на 90,2 копейки, до 63,047 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 12 февраля в 05:16
Общество

В Петербурге школьникам запретили станцевать в юбках под Queen

Gazeta.SPb 01:37
Общество

Кабмин одобрил создание регистра имеющих право на бесплатные лекарства

Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами за счёт бюджета.
RT на русском 02:11
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Lenta.ru вчера в 20:46
Экономика

Силуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
РБК 13 февраля в 05:48
Космос

Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе

Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Ин-спейс.ру вчера в 10:44
Происшествия

В Ростовской области мужчина случайно застрелил ребенка на охоте

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который подозревается в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику в Ростовской области.
ТАСС 03:40
Армия и оружие

В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
РБК вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Экономика

Снизить НДФЛ для нерезидентов РФ предложили в Минфине

Минфин предлагает добавить для этого правила исключение, установив ставку 13% в отношении доходов нерезидентов «от осуществления трудовой деятельности».
Солидарность 12 февраля в 09:35
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:43
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 13 февраля в 17:02
Армия и оружие

Идлиб завален трупами и сожжённой турецкой бронетехникой

Rusvesna.su вчера в 15:34
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