Политика
РИА НовостиВ США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
США не смогут найти замену российским ракетным двигателям РД-180 по меньшей мере до 2030 года, считают аналитики американского конгресса. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад аналитиков для законодательного органа.
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с чего всё началось
В исследовательской службе американского конгресса заявили, что США не смогут заменить российский ракетный двигатель РД-180 ещё как минимум десять лет. К такому выводу специалисты пришли, проанализировав состояние программы космических запусков в интересах национальной безопасности.RT на русском13 февраля в 23:05
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Без русских двигателей никуда: Американцы сделали признание о российском РД-180
Царьградвчера в 00:53
В США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
RT на русском13 февраля в 23:05
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