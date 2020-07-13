Энергетика

РБКРБКГлава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
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США прошли пик добычи сланцевой нефти

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В США заявили о пройденном пике нефтедобычи

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