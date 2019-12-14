Политика

RT на русскомRT на русскомВ США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час. Об этом, как сообщает The Drive, он сказал в Хиллсдейлском колледже.
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Вокруг света за 60 минут: в США рассказали о новой технологии

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