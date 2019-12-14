Политика
RT на русскомВ США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час. Об этом, как сообщает The Drive, он сказал в Хиллсдейлском колледже.
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с чего всё началось
Генерал-лейтенант Кваст ушел в отставку 1 сентября, отмечает The Drive.По информации издания, он получил образование в области космической инженерии, затем закончил правительственную школу при Гарварде.Известия12:25
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В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Комсомольская правда07:59
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