Политика
РИА НовостиВ США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
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В США рассказали о новейшей технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час
Комсомольская правда07:59
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