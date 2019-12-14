Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку

Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
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