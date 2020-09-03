В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
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Журналист жестко раскритиковал командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «серьезном тактическом просчете» альянса. Он задается вопросом, почему бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, ведь, считает он, в НАТО должны предвидеть «высокий риск» перехвата.В источнике
С чего всё началось
Американский публицист Том Роган в своей статье
для Washington Examiner заявил, что успешные перехваты российскими истребителями военных самолетов США вскрывают ряд «немыслимых ошибок» НАТО.
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ИА Новороссиявчера в 04:21