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Lenta.ru
Lenta.ru

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

Журналист жестко раскритиковал командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «серьезном тактическом просчете» альянса. Он задается вопросом, почему бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, ведь, считает он, в НАТО должны предвидеть «высокий риск» перехвата.В источнике
С чего всё началось
Американский публицист Том Роган в своей статье
 для Washington Examiner заявил, что успешные перехваты российскими истребителями военных самолетов США вскрывают ряд «немыслимых ошибок» НАТО.
Lenta.ru01:36
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РИА Новости

В США рассказали о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

РИА Новости22:54
ФАН

В Вашингтоне оценили, как Россия дважды за день унизила НАТО и ВВС США

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Piter.tv

WE: Россия дважды за день унизила ВВС США

Piter.tvвчера в 06:43
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Третья мировая на подходе? Баранец указал на настораживающую «возню» боевых самолётов

Царьградвчера в 07:45
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Washington Examiner: Россия ставит в неловкое положение НАТО и ВВС США

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ИА Новороссия

Американские СМИ обвинили генерала США во вранье после инцидента с Су-27 над Прибалтикой

ИА Новороссиявчера в 04:21

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Москва, 3 сентября 2020, 09:21 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму
REGNUM02:21
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Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24вчера в 12:20
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Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России

Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный рибейт в 40% выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб. Выдавать рибейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший на тот момент пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го).
РБК04:14

Роберт Паттинсон не стал советоваться с Кристофером Ноланом по поводу роли Бэтмена

В интервью сингапурскому изданию CNA режиссер Кристофер Нолан признался, что Роберт Паттинсон не спрашивал у него совета, как лучше сыграть Темного рыцаря в «Бэтмене» Мэтта Ривза.
КиноПоиск31 августа в 03:10