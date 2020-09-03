В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

Журналист жестко раскритиковал командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «серьезном тактическом просчете» альянса. Он задается вопросом, почему бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, ведь, считает он, в НАТО должны предвидеть «высокий риск» перехвата.