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Lenta.ru
Lenta.ru

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

Журналист жестко раскритиковал командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «серьезном тактическом просчете» альянса. Он задается вопросом, почему бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, ведь, считает он, в НАТО должны предвидеть «высокий риск» перехвата.В источнике
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РИА Новости

В США рассказали о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

РИА Новости22:54
ФАН

В Вашингтоне оценили, как Россия дважды за день унизила НАТО и ВВС США

ФАНвчера в 08:03
Царьград

Третья мировая на подходе? Баранец указал на настораживающую «возню» боевых самолётов

Царьградвчера в 07:45
ИноСМИ

Folha de S. Paulo (Бразилия): на фоне кризиса в Белоруссии растет военное напряжение между Россией и НАТО (Folha)

ИноСМИвчера в 08:00
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Washington Examiner: Россия ставит в неловкое положение НАТО и ВВС США

Народные новостивчера в 07:16
Piter.tv

WE: Россия дважды за день унизила ВВС США

Piter.tvвчера в 06:43
ИА Новороссия

Американские СМИ обвинили генерала США во вранье после инцидента с Су-27 над Прибалтикой

ИА Новороссиявчера в 04:21

Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.ру31 августа в 11:07
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Lexus привез в РФ две особые версии внедорожника LX

Вариация Heritage Black Vision V8 отличается наличием спортивных бамперов, затемнённой оптики, чёрных накладок на бамперах и корпусах внешних зеркал, иных дверных ручек и рейлингов на крыше, а ещё кованых дисков на 21 дюйм в 2-цветном исполнении.
CarsWeek.ruвчера в 13:06

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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