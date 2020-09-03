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Lenta.ru
Lenta.ru

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

Журналист жестко раскритиковал командование ВВС НАТО в Европе, заявив о «серьезном тактическом просчете» альянса. Он задается вопросом, почему бомбардировщики летают без сопровождения истребителей, ведь, считает он, в НАТО должны предвидеть «высокий риск» перехвата.В источнике
С чего всё началось
Американский публицист Том Роган в своей статье
 для Washington Examiner заявил, что успешные перехваты российскими истребителями военных самолетов США вскрывают ряд «немыслимых ошибок» НАТО.
Lenta.ru01:36
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Военный эксперт оценил материал американских СМИ о «немыслимых ошибках НАТО»

Телеканал 360°05:34
РИА Новости

В США рассказали о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

РИА Новости22:54
ИноСМИ

Folha de S. Paulo (Бразилия): на фоне кризиса в Белоруссии растет военное напряжение между Россией и НАТО (Folha)

ИноСМИвчера в 08:00
Народные новости

Washington Examiner: Россия ставит в неловкое положение НАТО и ВВС США

Народные новостивчера в 07:16
Piter.tv

WE: Россия дважды за день унизила ВВС США

Piter.tvвчера в 06:43
ИА Новороссия

Американские СМИ обвинили генерала США во вранье после инцидента с Су-27 над Прибалтикой

ИА Новороссиявчера в 04:21
Царьград

«Немыслимые ошибки НАТО»: После инцидента с русскими Су-27 американскому генералу указали на враньё

Царьградвчера в 03:13

Песков не думает, что отравление Навального выгодно кому-либо в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал партнеров России не спешить с оценками по поводу того, кому в России могло быть могло быть выгодно отравление оппозиционера Алексея Навального.
Песков не думает, что отравление Навального выгодно кому-либо в России
Коммерсантъ05:52

Суд приостановил рассмотрение дела Дерипаски против Навального

Судебная инстанция приняла решение о приостановлении ходатайства бизнесмена Олега Дерипаска блогеру Алексею Навальному после того, как последний опубликовал на своем Youtube-канале видео, порочащие деловую репутацию предпринимателя.
Народные новости05:48
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«Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» потребовала от правительства страны свернуть строительство газопровода «Северный поток-2» из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
РБКвчера в 14:50
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Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".
Интерфаксвчера в 12:36
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Определились все участники группового этапа Кубка России по футболу

Москва, 3 сентября 2020, 09:00 — REGNUM Участники группового этапа Кубка России по футболу определились по итогам матчей 1/64 финала турнира среди команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые прошли 2 сентября.
REGNUM02:00