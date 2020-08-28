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РИА Новости
РИА Новости

В США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке

Американские военные заявляют, что подлодка всплыла близ Аляски, ей готовы помочь при необходимости, при этом они утверждают, что субмарина российская.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русском20:15
Подробнее о событии
РИА Новости

В США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке

РИА Новости22:46
Эхо Москвы

Американские военные заявили, что готовы прийти на помощь российской атомной подлодке при получении сигнала бедствия

Эхо Москвы01:31
РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

РБК21:05
Московский Комсомолец

Источник рассказал, как близ Аляски появилась российская подлодка

Московский Комсомолец22:55
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАСС20:23
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъ20:22
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русском20:15

«Манчестер Сити» предложил за Месси €100 млн и трех футболистов

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» из-за ограничений по финансовому fair play может потратить на трансфер аргентинского нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси €100 млн, поэтому руководство команды готово предложить каталонскому клубу также футболистов Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию.
Известия17:50

В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева

Информацию об отравлении болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева запросили врачи берлинской клиники "Шарите", в которой в данный момент находится пребывающий в коме Алексей Навальный.
Neva.Todayвчера в 01:44
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Bloomberg рассказал о реакции Меркель на позицию Путина по Навальному

Канцлера Германии Ангелу Меркель разочаровало то, что российский президент Владимир Путин не отреагировал на её требование срочно провести расследование по делу Навального, сообщает Bloomberg.
Pravda.Ru26 августа в 13:52
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