Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Курской области погиб один человек "В результате ДТП пассажир Great Wall Hover погиб на месте, два человека из внедорожника и 11 пассажиров [микроавтобуса] Peugeot доставлены в лечебное учреждение", - сказали в пресс-службе правления МВД по региону.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Хоккей В матче юниорских сборных России и Беларуси произошла массовая драка В заключительном матче турнира сборная Беларуси U17 проиграла сборной России U16 со счётом 0:6. В ходе матча на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.

Общество После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.

Происшествия Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.

Политика Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

Экономика Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.

Политика Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Экономика Украинскому электричеству предрекли подорожание Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Происшествия Коллега убившего студентку преподавателя называл его опасным Историк Евгений Понасенков заявил, что предупреждал руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) о «ненормальности» преподавателя Олега Соколова, который, предположительно, убил и расчленил свою студентку.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт известного композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Общество Со дня рождения Михаила Калашникова исполняется 100 лет Исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова - советского и российского конструктора-оружейника, передает ОТР.

Футбол ЦСКА обыграл «Сочи» в матче РПЛ Футболисты ЦСКА обыграли «Сочи» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Здоровье Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.