Политика
RT на русскомВ США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
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Армия и оружие
Министр обороны Украины: разведение сил у Петровского идет по плану
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 14:55
Политика
Мазур впервые прокомментировал свое задержание в Польше по запросу России
9 ноября экс-лидера запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО, действующего сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России.
РБК 18:57
Политика
Президент Боливии Моралес заявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Коммерсантъ 16:29
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском 14:47
Спорт
Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира
В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.
Вести.Ru 18:44
Политика
Суд ООН отклонил возражения России по юрисдикции в споре с Украиной
Международный суд ООН в Гааге отклонил возражения России, направленные в ходе разбирательства с Украиной, по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма, передаёт ТАСС.
Парламентская газета 08 ноября в 10:16
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
Наука
Цветная скорлупа помогает поддерживать нужный «климат» в яйце
Оказалось, что цвет скорлупы помогает поддерживать внутри яйца определенную температуру.
Мойка78 02:08
Культура
Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее
Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.
Gazeta.SPb 12:28
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости 03:02
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Шоу-бизнес
Настя Задорожная впервые выходит замуж
Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.
Lisa.ru вчера в 12:00
Музыка
Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре
Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.
Weacom.ru 00:33
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Экономика
РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Ведомости вчера в 03:58
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Гаджеты
Новые AirPods Pro от Apple вызывают головные боли
Пользователи жалуются на головные боли при использовании нового девайса.
Мойка78 08 ноября в 09:46
Технологии
Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет
Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
ПРАЙМ 19:25
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
РБК 19:08
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47