Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.

В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине

Армия и оружие Министр обороны Украины: разведение сил у Петровского идет по плану Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Политика Мазур впервые прокомментировал свое задержание в Польше по запросу России 9 ноября экс-лидера запрещенной в России украинской националистической организации УНА-УНСО, действующего сотрудника секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура задержали в Польше по запросу России.

Политика Президент Боливии Моралес заявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.

Футбол Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).

Спорт Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.

Политика Суд ООН отклонил возражения России по юрисдикции в споре с Украиной Международный суд ООН в Гааге отклонил возражения России, направленные в ходе разбирательства с Украиной, по вопросу юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма, передаёт ТАСС.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.

Общество Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.

Культура Пелагея заявила, что «Голос» измотал ее Певица считает, что и ей, и зрителю нужно отдохнуть. Сейчас артистка даже не смотрит новые выпуски.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Происшествия В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.

Армия и оружие Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.

Шоу-бизнес Настя Задорожная впервые выходит замуж Российская певица и актриса Настя Задорожная (34) обрадовала поклонников приятной новостью.

Музыка Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.

Происшествия Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.

Экономика РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия.

Армия и оружие В США рассказали о «худшем кошмаре» для России Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.

Гаджеты Новые AirPods Pro от Apple вызывают головные боли Пользователи жалуются на головные боли при использовании нового девайса.

Технологии Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

Происшествия СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.