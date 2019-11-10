Политика
RT на русскомВ США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика
Премьер Польши раскритиковал Макрона после его слов о «смерти мозга» НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в безответственности из-за его слов о "смерти мозга" НАТО и сомнениях в приверженности альянса коллективной обороне.
РИА Новости 18:38
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия 17:05
Происшествия
Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО
Следователи в Петербурге завершили допрос доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев.
Интерфакс 10:49
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Космос
NASA открыло образец лунного грунта, нетронутый с 70-х годов
ГЛАС.RU 08 ноября в 02:52
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru 16:33
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК 17:55
Гаджеты
Gigabyte готовит видеокарту Radeon RX 5700 XT Aorus Edition
Компания Gigabyte обещает выпустить версию видеокарты RX 5700 в рамках линейки Aorus.
Игромания.ру 04:11
Культура
40 лет «Месту встречи...». Как создавался шедевр Одесской киностудии
В романе описывались события победного 1945 года, который Говорухин хорошо помнил, ему тогда было 9 лет.
Украина.ру 17:00
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Театры
Спектакль кукол по мотивам «Чиполлино» запретили к показу в Москве
Спектакль Московского Лианозовского театра «Чиполлино» запретили к показу на фестивале любительских театров в столице.
Псковское агентство информации вчера в 06:39
Кино
На «Золотой глобус» претендуют сразу шесть российских фильмов
Росбалт вчера в 00:00
Спорт
Московскому «Спартаку» отказали в визах для поезки в США
Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.
Вести.Ru 17:43
Политика
Соловьев резко отреагировал на заявление главы офиса Зеленского
Российский журналист Владимир Соловьев раскритиковал главу офиса президента Украины Андрея Богдана, заявившего, что украинцы «подняли весь мир».
ФАН 18:42
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 04:42
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru 01:10
Политика
Лавров призвал противостоять попыткам переписать историю
Глава МИД России Сергей Лавров призвал бороться с попытками переписать историю, передает RT.
Газета.Ru 15:19
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 08 ноября в 00:18
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Автоспорт
Гран При Бразилии: Этап конкурса прогнозов
F1news.ru 16:10
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Мойка78 17:20
Экономика
Почти 20 тысяч рублей. Пенсионерам предлагают доплаты к пенсии
Одну из двух основных доплат к пенсии предлагают оформить пенсионерам, проживающим в Москве по месту жительства или пребывания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Mos.ru.
Primpress.ru вчера в 15:00
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21
Футбол
Слова Гончаренко в адрес арбитров рассмотрит КДК РФС
Российский футбольный союз сообщил, что высказывания главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2) будут рассмотрены на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.
Metaratings 14:07
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Технологии
Сбербанк представил самый мощный суперкомпьютер в России
Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России, объявил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
Банки.ру 08 ноября в 03:20