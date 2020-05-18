Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе компании.

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

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