Общество
ИзвестияВ СТЦ назвали число закрытых в России торговых центров
Торговые центры в 27 российских городах по-прежнему закрыты из-за пандемии. Об этом Союз торговых центров (СТЦ) проинформировал Минпромторг, рассказал "Известиям" президент союза Булат Шакиров.
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Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Российская газета 04:07
Армия и оружие
Армянские истребители Су-30СМ направлены на границу
Военное обозрение вчера в 22:38
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Общество
Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах
ПолитРоссия 03:26
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на эфир «Дома-2» в нетрезвом состоянии
Певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова попалась на том, что снималась в одном из свежих выпусков передачи в нетрезвом состоянии.
OvideO.ru 03:30
Происшествия
Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии
Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке.
REGNUM 02:42
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 12 июля в 03:34
Армия и оружие
Трое российских военных ранены в Сирии
Трое российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Среди экипажа турецкого бронеавтомобиля также есть раненые.
RT на русском 04:20
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Общество
Мэр Хабаровска прокомментировал несанкционированные митинги в городе
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к жителям города в связи с серией несанкционированных митингов.
RT на русском 03:17
Единоборства
Россиянин Петр Ян победил бразильца Жозе Алду и стал чемпионом UFC
На «Бойцовском острове» в Абу-Даби российский боец смешанного стиля Пётр Ян завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
TV BRICS вчера в 09:39
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Экономика
Кредиторы Тарико заказали оценку заложенного банка «Русский стандарт»
Владельцы дефолтных облигаций компании Russian Standard, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и входящей в группу Рустама Тарико, инициировали досудебную претензию в адрес акционеров банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены в качестве обеспечения по бондам.
РБК 01:00
Общество
Пандемия стала «триггером» к переезду в малые города
По мнению А.Н. Максимова и Д.П. Соснина, экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, пандемия выступила «триггером», который спровоцировал переезд части жителей мегаполисов на территории с меньшей плотностью населения.
Научная Россия вчера в 13:25
Экономика
Титов просит Мантурова поддержать производителей аттракционов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поддержать российских производителей аттракционов и оборудования для развлечений в связи с тем, что 60% представителей отрасли опасаются банкротства из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС вчера в 20:35
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
Здоровье
Челнинец о смерти бабушки в больнице узнал лишь спустя пять дней
Мужчина рассказал, что его бабушка 17 июля была госпитализирована в горбольницу №5, ставшую временно инфекционным госпиталем.
Челнинские известия 04:15
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM 12 июля в 15:49
Футбол
Защитник «Спартака» Маслов рассказал о своём автоголе
Игрок московского «Спартака» Павел Маслов высказался о своей оплошности в недавней игре чемпионата России.
ГЛАС.RU 04:15
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
Evo-rus.com вчера в 05:21
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из России до 31 июля
Согласно постановлению, запрет на рейсы из России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Ирана, Португалии, Швеции и Украины в Австрию, который должен был закончиться 15 июля, продлен до конца месяца.
РБК 03:59
Общество
Производство вакцины от COVID-19 в США может начаться до конца лета
Производство вакцины от коронавируса нового типа может начаться в Соединенных Штатах до конца лета, передает CNBC со ссылкой на источник в Белом доме.
Аргументы и Факты вчера в 20:10