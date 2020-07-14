Торговые центры в 27 российских городах по-прежнему закрыты из-за пандемии. Об этом Союз торговых центров (СТЦ) проинформировал Минпромторг, рассказал "Известиям" президент союза Булат Шакиров.

В СТЦ назвали число закрытых в России торговых центров

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