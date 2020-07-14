Экономика
ИзвестияВ СТЦ назвали число закрытых в России торговых центров
Торговые центры в 27 российских городах по-прежнему закрыты из-за пандемии. Об этом Союз торговых центров (СТЦ) проинформировал Минпромторг, рассказал "Известиям" президент союза Булат Шакиров.
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Торговые центры в 27 российских городах всё еще закрыты из-за коронавируса
Псковское агентство информации01:14
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:55, Ашберн
Армия и оружие
Уникальные российские «Мистрали» заложат до конца июля
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM Путин и Эрдоган высказали свои мнения относительно перспективы возобновления туристических обменов между двумя странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.
REGNUM вчера в 10:31
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей 01:09
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Студия Marvel решила выбрать нового главного злодея для своих фильмов
Телепрограмма 02:09
Армия и оружие
Япония заявила об усилении военного сотрудничества России и Китая
Министерство обороны Японии заявило об усилении военного сотрудничества России и Китая, следует из ежегодного доклада министерства под названием "Белая книга".
Газета.Ru 01:46
Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Накануне официального дебюта нового кроссовера Nissan Ariya, который состоится 15 июля, в 8 утра по Москве, производитель выпустил финальный видеотизер, демонстрирующий дизайн экстерьера будущей новинки.
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«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Здоровье
Такого ещё не было: Патологоанатом показал лёгкие умершего от COVID-19
Патологоанатом из Приморья Максим Горелик продемонстрировал разницу между нормальным состоянием лёгких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
Владивосток-Новости 02:04
Здоровье
Изучением вспышки пневмонии в Казахстане займутся эксперты ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Казахстане Кэролайн Кларинваль сделала заявление по вопросу вспышки пневмонии неизвестного происхождения в стране.
Профиль 02:06
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Хоккей
«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым
Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат вчера в 12:09
Здоровье
Партия автомобилей «скорой помощи» передана медикам Приморья
Всего поступило 13 машин отечественного производства, они переданы Приморью Минпромторгом России для повышения доступности медицинской помощи жителям края.
Интерфакс - Россия 00:26
Энергетика
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.
РИА Новости 01:33
Экономика
Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
Китайский экспорт в Россию за январь-июнь упал на 6% в годовом соотношении и составил 20,94 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР сократились на 5,3% - до 28,22 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 23:22
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
BFM.ru вчера в 11:49
Армия и оружие
Пентагон заказал первые истребители F-15EX для гиперзвукового оружия
Пентагон заказал первые модернизированные истребители F-15EX, которые способны нести гиперзвуковое оружие.
Известия вчера в 21:49
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Общество
Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги
Американский актер Стивен Сигал и еще более 80 миллионеров написали правительству письмо с просьбой повысить им налоги ради восстановления экономики в условиях коронавируса, сообщает Free News.
Газета.Ru вчера в 21:44
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета вчера в 13:07
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Фондовые торги в США завершились в основном снижением индексов
Трейдеры отреагировали на новости о росте случаев заражения коронавирусом в США, особенно после объявления властями штата Калифорния о закрытии общественных учреждений, кинотеатров, развлекательных центров, отмечает ПРАЙМ.
Росбалт 02:10
Общество
«Русал» предложил сменить менеджмент «Норникеля»
В «Русале» выразили обеспокоенность чередой экологических аварий и инцидентов, отметив, что «происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией».
RT на русском 02:41
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news вчера в 18:31
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 17:02