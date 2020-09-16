В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии
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Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов.В источнике
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СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»
Московский Комсомолец07:10