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РИА Новости
РИА Новости

В СВР обвинили США в поддержке антиправительственных сил в Белоруссии

Отмечается, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. По информации СВР, США в 2019 - начале 2020 годов по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 миллионов долларов.В источнике
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Эхо Москвы

Сергей Нарышкин обвиняет США в попытке организовать «цветную революцию» и антиконституционный переворот в Белоруссии

Эхо Москвы07:31
РЕН ТВ

Глава СВР: США потратили 20 млн долларов на протесты в Белоруссии

РЕН ТВ07:25
Московский Комсомолец

СВР назвала события в Белоруссии проплаченной попыткой «цветной революции»

Московский Комсомолец07:10
RT на русском

В СВР заявили о нахождении Тихановской под «плотной опекой» США

RT на русском07:30
РИА Новости

Директор СВР обвинил США в «раскручивании» Тихановской

РИА Новости07:29
РБК

Нарышкин заявил о «плотной опеке» Тихановской со стороны США

РБК07:15
Газета.Ru

В СВР заявили, что США взяли под опеку белорусских оппозиционеров

Газета.Ru07:20

Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны
Экономика сегодня06:25
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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Кропоткин: глава города избран до конца полномочий горсовета, но возможна «другая история»

Фото Виталия Невара / Новый Калининград Планируемые изменения в устав Калининграда пока не предполагают того, что полномочия нынешнего главы города прекратятся досрочно.
Новый Калининград.Ru07:18

Индия закупит 100 млн доз российской вакцины от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций продаст в Индию партию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Партия состоит из 100 млн доз препарата, который разработали в НИЦ им. Гамалеи, сообщает РИА «Новости».
АБН05:33
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В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Жена Порошенко возглавит список его партии на выборах в Киеве

Супруга экс-президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список партии своего мужа "Европейская солидарность" на выборах в городской совет Киева, сообщается в среду на сайте политсилы.
РИА Новости06:23

У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Spotify обвинила Apple в нарушении конкуренции из-за единой подписки

Музыкальный стриминговый сервис Spotify обвинил Apple в антиконкурентном поведении из-за выпуска единого сервиса подписки, который Apple представила вчера на ежегодной сентябрьской презентации новых устройств компании.
Ведомости06:53
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
РИА Новости06:23
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Решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет, заявил Песков

Никаких решений о повышении акцизов на табак или налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не принималось, по этим вопросам ведется экспертное обсуждение, Минфин ищет источники доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:34
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