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ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) не комментирует сообщения о возможной продаже своего негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Об этом РБК заявили в пресс-службе компании в ответ на публикацию «Коммерсанта» о намерении СФИ продать пенсионный фонд.