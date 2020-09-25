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РБК
РБК

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) не комментирует сообщения о возможной продаже своего негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Об этом РБК заявили в пресс-службе компании в ответ на публикацию «Коммерсанта» о намерении СФИ продать пенсионный фонд.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

НПФ "Сафмар" выставлен на продажу Холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" хочет продать одноименный пенсионный фонд. Среди потенциальных покупателей одного из крупнейших в России НПФ называют Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).
Коммерсантъвчера в 14:24
Подробнее о событии
Банки.ру

Материнская компания опровергла информацию о планах продать НПФ «Сафмар»

Банки.ру11:17
Интерфакс

«Сафмар финансовые инвестиции» задумался о продаже НПФ «Сафмар»

Интерфаксвчера в 14:39
Компания

Холдинг Гуцериевых решил продать НПФ «Сафмар»

Компания02:41
Саминвестор

«Сафмар финансовые инвестиции» выставил на продажу НПФ

Саминвестор01:18
ПРАЙМ

«Сафмар ФИ» готов к рассмотрению предложений о приобретении НПФ «Сафмар»

ПРАЙМ00:15
РБК

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

РБК04:25
Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

Коммерсантъвчера в 14:24

В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
В Генштабе заявили об усилении НАТО в 20 км от границ России
Газета.Ru11:20
16

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России

Увеличение транспортного потока, уменьшение поступления в организм витамина D и восприимчивость людей к инфекциям в осенний период - основные причины роста заболеваемости COVID-19, который отмечается как мире, так и в России.
Российская газета05:37
750

В Минфине заявили, что САР не являются «внутренними офшорами»

Специальные административные районы (САР) в России не являются "внутренними офшорами", но там должен быть более привлекательный налоговый режим, чем на Кипре после пересмотра налогового соглашения с ним, заявил статс-секретарь - замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
ТАСС10:43