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РБК
РБК

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) не комментирует сообщения о возможной продаже своего негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Об этом РБК заявили в пресс-службе компании в ответ на публикацию «Коммерсанта» о намерении СФИ продать пенсионный фонд.В источнике
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Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

НПФ "Сафмар" выставлен на продажу Холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" хочет продать одноименный пенсионный фонд. Среди потенциальных покупателей одного из крупнейших в России НПФ называют Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ).
Коммерсантъвчера в 14:24
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РБК

В «Сафмаре» заявили о готовности рассмотреть предложения о покупке НПФ

РБК04:25
Компания

Холдинг Гуцериевых решил продать НПФ «Сафмар»

Компания02:41
Интерфакс

«Сафмар финансовые инвестиции» задумался о продаже НПФ «Сафмар»

Интерфаксвчера в 14:39
Саминвестор

«Сафмар финансовые инвестиции» выставил на продажу НПФ

Саминвестор01:18
ПРАЙМ

«Сафмар ФИ» готов к рассмотрению предложений о приобретении НПФ «Сафмар»

ПРАЙМ00:15
Банки.ру

СМИ: пенсионный фонд «Сафмар» выставлен на продажу

Банки.ру01:38
Коммерсантъ

НПФ «Сафмар» выставлен на продажу

Коммерсантъвчера в 14:24

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РИА Новости04:33
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Ведомостивчера в 11:26
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Профильвчера в 14:54