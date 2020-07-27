Экономика
ТАССВ Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора
Власти Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора для строительства цементного завода. Объем частных инвестиций составит около 8 млрд рублей, а инфраструктурой предприятие обеспечит государство, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.
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Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Наука
Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса
По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
Lenta.ru 18:32
Авто
Состоялась презентация спортивной версии кроссовера Hyundai Santa Fe
Корейский автопроизводитель Hyundai опубликовал данные о новой версии кроссовера Santa Fe, который получил очертания спортивной машины и дополнительный индекс N Performance.
Anonsens вчера в 18:57
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Происшествия
В Амурской области скончалась медсестра с коронавирусом
Первым погибшим среди заболевших коронавирусом медиков в Приамурье стал врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков - его не стало в начале месяца.
Телепорт вчера в 19:36
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Политика
Байден опередил Трампа в трех ключевых штатах США
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опередил по голосам поддержки действующего лидера страны Дональда Трампа в трех ключевых штатах.
Lenta.ru 17:19
Происшествия
Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки
Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 17:58
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» завел девушку на 30 лет моложе себя
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, который накануне отметил свое 50-летие, стал встречаться с девушкой на 30 лет моложе себя.
Lenta.ru 20:12
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК 18:39
Футбол
«Сокровище страны». Крыховяк восхитился красотами Камчатки
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии
Москва, 26 июля 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский, которые 26 июля провели телефонные переговоры, обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса.
REGNUM 12:04
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor 10:49
Политика
Климкина призвали к покаянию после его заявления о Крыме
Ранее Климкин заявил о необходимости создать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети.
ToDay News Ufa 08:01
Игры
Представлен Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest
ГЛАС.RU вчера в 11:40
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 20:21
Общество
Коронавирус посадил благовещенский общепит на диету
Руководитель и собственник кафе "Кофетюр" Юлия Журавлёва рассказала следующее: — До карантина доставки не было вообще, потому что в наше кафе все приходят за обстановкой и атмосферой.
Амур.инфо вчера в 20:00
Культура
Минкультуры РФ предложит порядок рассадки зрителей в театрах
Вопрос рассадки зрителей в театрах совместно обсудят во второй половине августа Министерство культуры РФ и Роспотребнадзор, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова 24 июля, сообщает пресс-служба министерства.
ИА Красная Весна 24 июля в 13:48
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
Седан Kia K5, который пришел на смену модели Kia Optima, будет доступен на рынке РФ в 7 вариантах исполнения.
Новые автомобили 11:54
Общество
У парка в селе Воскресеновка появится ограждение
Территорию парка на улице Советской в селе Воскресеновка Тымовского района благоустроят до 30 октября.
Сахалин.Инфо 17:57
Происшествия
В Якутии осужден сторонник шамана Габышева за попытку его освобождения
Приговор к полутора годам общественных работ с отчисление 5% из зарплаты пользу государства объявил городской суд Якутии жителю Тюмени Михаилу Олинбергу за попытку с муляжом пистолета освободить шамана Александра Габышева из психоневрологического диспансера, 26 июля сообщает пресс-служба суда.
ИА Красная Весна 11:55
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru 24 июля в 14:25
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
Новый люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые заметили в России.
Автоновости дня 10:45
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва 15:53
Футбол
ЦСКА опережает «Спартак» в борьбе за полузащитника «Уфы» Урунова
Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может продолжить карьеру в ЦСКА.
Спорт день за днем 11:45
Общество
Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения
В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения.
Газета.Ru 17:46