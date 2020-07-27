Экономика

ТАССТАССВ Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора

Власти Сахалинской области впервые объявили конкурс по выбору инвестора для строительства цементного завода. Объем частных инвестиций составит около 8 млрд рублей, а инфраструктурой предприятие обеспечит государство, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.
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На Сахалине проведут конкурс по выбору инвестора

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