Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда

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