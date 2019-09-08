Возгорание произошло в школе в городе Невельске Сахалинской области. В здании находится избирательный участок на выборах губернатора. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

В Сахалинской области загорелась школа с избирательным участком

Политика Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39% «Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Общество Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Футбол Людовик Жюли вернулся в «Монако» Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.

Политика Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17 Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.

Политика В Ингушетии избрали нового главу региона Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).

Армия и оружие Какую роль в истории российской авиации сыграл Пётр Нестеров 105 лет назад штабс-капитан российской армии Пётр Нестеров впервые в практике боевой авиации применил таран вражеского самолёта.

Политика Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться» Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который поставил России условия для совместной работы с США.

Кино Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер» Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.

Политика Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.

Происшествия В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.

Хоккей «Трактор» на выезде обыграл «Амур» «Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.

Религия Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).

Общество Медики назвали лечебные свойства водки От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

Наука Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.

Происшествия В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.

Политика В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20% "У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.

Политика В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.

Футбол Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.