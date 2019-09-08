Происшествия
РБКВ Сахалинской области загорелась школа с избирательным участком
Возгорание произошло в школе в городе Невельске Сахалинской области. В здании находится избирательный участок на выборах губернатора. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.
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В школе на Сахалине, где работает избирательный участок на выборах губернатора, произошло возгорание
Интерфакс - Россиявчера в 21:50
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Политика
Венедиктов: Явка на электронное голосование на 10 утра составила 39%
«Явка на электронное голосование на 10 утра — 39%», — информировал глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Росбалт 04:30
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК вчера в 15:48
Футбол
Людовик Жюли вернулся в «Монако»
Экс-полузащитник сборной Франции Людовик Жюли вернулся в «Монако», сообщается на официальном сайте монегасков.
Sport24.ru вчера в 23:53
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru 04:34
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Армия и оружие
Еще одна страна ЕС отправит войска в Сирию
Вооруженные силы Дании отправят солдат в Сирию, чтобы помочь коалиции, возглавляемой США, воевать с «Исламским государством» (ИГ, запрещена в России).
Lenta.ru 04:34
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Армия и оружие
Какую роль в истории российской авиации сыграл Пётр Нестеров
105 лет назад штабс-капитан российской армии Пётр Нестеров впервые в практике боевой авиации применил таран вражеского самолёта.
RT на русском 03:43
Кино
Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»
Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Мойка78 вчера в 15:51
Политика
Пушков посоветовал главе Пентагона «проснуться»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера, который поставил России условия для совместной работы с США.
Взгляд.ру 04:16
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Хоккей
«Трактор» на выезде обыграл «Амур»
«Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак.
Спорт-Экспресс 05:23
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовали за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 06 сентября в 14:18
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
В Иране заявили о готовности довести обогащение урана до 20%
"У страны есть возможность увеличения уровня обогащения урана не только до 20%, но и гораздо больше этого (уровня)", - цитирует его слова агентство Fars.
РИА Новости вчера в 02:54
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru вчера в 14:24
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Единоборства
Макгрегор хочет провести реванш с Хабибом в Москве
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегор заявил, что он хотел бы провести реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
Bookmaker-ratings.ru 01:23