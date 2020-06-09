Коронавирус

ТАССТАССВ Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса

Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра. Это рекордный для региона суточный прирост заболевших, сообщил в Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко.
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Больше 20 новых случаев коронавируса обнаружено в сосудистом центре Сахалина

EastRussiaвчера в 22:30

У 21 пациента сахалинского регионального сосудистого центра нашли коронавирус

РИА Сахалин-Курилывчера в 21:57

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в сосудистом центре Сахалинской области

SakhalinMedia.ruвчера в 23:47

В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса

ТАССвчера в 23:19

На Сахалине за сутки выявили сразу 22 случая заражения коронавирусом

ИА Красная Веснавчера в 22:02

Коронавирусом заболел 21 пациент сосудистого центра на Сахалине

АСТВвчера в 21:32

Еще 12 случаев заражения COVID-19 выявили в Сахалинской области

Сахалин.Инфовчера в 03:50
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Происшествия

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

РИА Новости 01:34
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
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Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
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Общество

Трамп заявил, что не допустит роспуска полиции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не будут распускать полицию или сокращать её финансирование.
Life.ru вчера в 20:43
Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Авто

Конкурент Toyota Highlander от Geely вышел в продажу

Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, сегодня, 8 июня, официальные дилеры марки начали прием заявок на новинку, которая позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 07 июня в 22:58
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Общество

Власти Саратовской области отменили пропускной режим

Власти Саратовской области отменили ряд ограничительных мер на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора области в понедельник, 8 июня.
Известия вчера в 15:29
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
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Экономика

Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова

Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Интерфакс вчера в 06:50
Общество

Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
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Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
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Происшествия

Лидера Ку-клукс-клана арестовали за наезд на протестующих

Лидера ультраправого движения Ку-клукс-клан Гарри Роджерса арестовали в американском штате Виргиния за наезд на протестующих.
Lenta.ru 01:52
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Происшествия

В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка

Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Музыка

Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен

Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей вчера в 12:11
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Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, депутат Госсобрания - Курултая Башкирии Оксана Савченко вновь оказалась в центре скандала.
Российская газета 01:56
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Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
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Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
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Авто

Российскую Kia Optima оснастят новым мотором

Компания KIA сертифицировала в России новый бизнес-седан KIA K5. Информацию об автомобиле были опубликованы на форуме k5-club.ru.
Тарантас Ньюс 07 июня в 05:25
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Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Происшествия

Боец ММА Дацик получил год колонии за незаконное пересечение границы

РБК вчера в 12:15
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Шоу-бизнес

Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 07 июня в 13:42
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

РБК вчера в 14:26
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Общество

Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои

Пользователи Google и YouTube в нескольких странах был зафиксирован сбой в работе сервисов, согласно данным на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Московский Комсомолец 02:03
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В Челябинской области от COVID-19 умерли четыре человека

В Челябинской области четыре человека скончались от COVID-19.
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