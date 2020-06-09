Коронавирус
ТАССВ Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса
Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра. Это рекордный для региона суточный прирост заболевших, сообщил в Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко.
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У 21 пациента сахалинского регионального сосудистого центра нашли коронавирус
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:57
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в сосудистом центре Сахалинской области
SakhalinMedia.ruвчера в 23:47
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