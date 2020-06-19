В пятницу, 19 июня, "Крылья Советов" встретятся с грозненским "Ахматом". Это исторический матч - ему выпала честь стать первым после возобновлении чемпионата страны по футболу. Более того, за игрой на Самара Арене смогут наблюдать болельщики.

В Самаре «Крылья Советов» сыграют с «Ахматом»

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