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ГТРК СамараГТРК СамараВ Самаре болельщики «Крыльев Советов» и «Урала» покинули стадион

Крылья Советов — Урал
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
Никита Чернов
21′
26′
Артем Фидлер
43′
Павел Погребняк
50′
Павел Погребняк
53′
Вараздат Ароян
54′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Александр Гацкан
Деян Радоньич
55′
Антон Терехов
Дмитрий Кабутов
61′
Срджан Мияйлович
63′
Деян Радоньич
64′
69′
Михал Кухарчик
Юрий Бавин
Александр Анюков
78′
83′
Отман Эль-Кабир
Александр Соболев
87′
90′+3′
Михаил Меркулов
В воскресенье, 8 декабря на стадионе "Самара Арена" прошел матч между "Крыльями Советов" и "Уралом". Как сообщают Вести.ru, фанаты обеих клубов покинули трибуны после первого тайма.
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