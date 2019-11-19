Футбол

ГТРК СамараГТРК СамараВ Самаре бюджетное финансирование «Крыльев Советов» хотят сократить

О финансировании «Крыльев Советов» в 2020 году в интервью изданию "Известия" рассказал председатель совета директоров клуба Александр Фетисов. По его словам, сейчас бюджет футбольного клуба на 2/3 обеспечивается за счет региона, а на 1/3 – на средства спонсоров.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов

Как заявил «Известиям» заместитель главы региона и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов, общий бюджет клуба на будущий календарный год не претерпит существенных изменений. Его расходная часть будет, как и прежде, 1,6 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Подрежут «Крыльям»: футбольному клубу в Самаре ищут частных инвесторов

Известиявчера в 16:01

В правительстве Самарской области хотят обеспечить половину бюджета «Крыльев Советов» от спонсоров

КП - Самара04:55

Глава «Крыльев Советов»: Задача на 2020 год – чтобы половину бюджета обеспечивали частные партнеры

Советский спорт04:45

В Самаре бюджетное финансирование «Крыльев Советов» хотят сократить

ГТРК Самара04:35

Правительство сократит финансирование «Крыльев Советов»

Другой город (Самара)00:43

Бюджет самарских «Крыльев Советов» планируется наполовину обеспечивать за счет спонсоров

СитиТрафик03:26

Самарская область сократит финансирование «Крыльев Советов»

Metaratings04:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Здоровье

Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни

Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Известия 03:51
Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Авто

Hyundai представил бюджетную альтернативу Hyundai Solaris

Компания Hyundai представила новую бюджетную модификацию седана Hyundai Solaris.
Новые автомобили вчера в 10:17
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Армия и оружие

В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение.
Российская газета 06:56
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Политика

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
REGNUM 06:01
Авто

УАЗ разработает новый турбомотор

В 2020 году УАЗ планирует оснастить свои модели новым турбированным двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Автоновости дня вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
Общество

Выставка картин Поля Гогена в Лондоне вызвала скандал

РЕН ТВ 06:09
Происшествия

СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пустила за руль автомобиля в момент езды своего шестилетнего ребенка.
Газета.Ru 06:38
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Общество

ВЦИОМ: Жители Иркутской области ожидают нового руководителя региона

Согласно опросу общественного мнения, проведенному ВЦИОМ, 52% жителей Иркутской области считают, что региону нужен новый руководитель.
Твой Иркутск 05:05
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Политика

«Нафтогаз» отказался верить в рекомендацию ЕК закупать газ в России

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", - отмечало агентство.
Газета.Ru 06:30
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru 06:49
Политика

Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400.
Комсомольская правда 06:16
Общество

Хакеры уже взломали Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла всего три дня назад, но хакеры из группировки Codex уже успели взломать последнюю версию антипиратской защиты Denuvo и сегодня выложили игру в сеть - она уже появилась на торрент-трекерах В первый раз пираты довольно долго взламывали новейшую версию Denuvo - на обход защиты Borderlands 3 у них ушло полтора месяца.
Gmbox.ru 06:34
Спорт

В биатлоне могут запретить использование свинца

19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
ProstoProSport 03:20
Общество

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru вчера в 05:27
Происшествия

Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

RT на русском 06:30
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Технологии

Sony рассказала, для чего нужны картриджи в PlayStation 5

Goroday.ru 05:49
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Кино

Сапковский: экранизация «Ведьмака» затмит «Игру престолов»

Свободная Пресса 00:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Фетисов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель Самарской области. Председатель Самарской городской думы, секретарь регионального отделения партии Единая Россия, Глава городского округа Самара, заместитель Председателя Правительства Самарской области, вице-губернатор Самарской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное