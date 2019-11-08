Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Самаре из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

В самарском аэропорту Курумоч экстренно сел самолет, летевший из Москвы в Фергану.
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Самолёт экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

RT на русском09:04

В Самаре на борту самолета умер пассажир

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Пассажир умер на борту вылетевшего из Москвы самолета

РБК08:52

В самарском Курумоче экстренно посадили самолет

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Узбек умер в самолете Москва-Фергана, борт вынужденно посадили в Самаре

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Самолет экстренно сел в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

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В Самаре из-за смерти пассажира вынужденно сел самолет

РИА Новости08:11
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Скончался чемпион Европы по футболу Анатолий Крутиков

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Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
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RT на русском 04:55
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На своей страниц в соцсети Instagram актриса рассказала, что некоторые зрители посчитали слишком откровенным один из эпизодов фильма «Текст», в котором она недавно снялась.
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Власти хотят ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Ветхое жилье с высоким процентом износа (более 70%) предлагается ремонтировать за счет жильцов — до тех пор, пока такой дом не получит статус аварийного.
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Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
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В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57

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Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова

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