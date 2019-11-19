Фан-зоны стали, пожалуй, одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу, и нас приятно удивило, что желание организовать такие площадки во время Евро-2020 высказали власти городов, которые не участвовали в проведении ЧМ-2018.

В Самаре не будет фан-зоны Евро-2020

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