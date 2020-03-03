Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета
, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.
КТВ-Луч13:32

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В Самаре на улице Арцыбушевской рухнула стена старого дома

Территория.Самара13:24

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ТАСС13:14

«Все ходуном ходит, мы спать боимся»: в Самаре рухнувшая стена погребла под собой жилой дом с 4 детьми

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Родственники жильцов рассказали об обрушении стены дома в Самаре

Волжская коммуна14:23

В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре

РИА Новости13:52

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Интерфакс13:16

В доме с рухнувшей стеной на Арцыбушевской под завалами нашли двух женщин

63.ru13:06
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В конце опубликованного «Тамбовом» ролика показаны кадры из Казани и Сочи. На матче «Рубин» — «Динамо» присутствовало 4757 зрителей.
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Сахалин.Инфо 01 марта в 19:15
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Депутат Госдумы отчитался о посещении несуществующего роддома

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Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
РБК 13:41
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Lenta.ru вчера в 18:24
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В Лондоне избили азиатского студента из-за коронавируса

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Москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе

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Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
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Три самолета за утро совершили экстренную посадку

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Сенатор Берни Сандерс выигрывает первичные выборы Демократической партии США в крупнейшем по населению и числу делегатов штате Калифорния.
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Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

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«Барселона» собирается приобрести не менее четырёх игроков летом

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Cupra презентовала серийный кроссовер Formentor

Испанская компания Cupra представила свой первый серийный кроссовер Formentor.
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Россия останется светским государством, несмотря на внесение в текст Конституции РФ упоминания о Боге.
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Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки

Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
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Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий

Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
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