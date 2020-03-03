Происшествия
Вести.RuВ Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Гаджеты
Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Российский певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на конкурсе "Евровидение", с энтузиазмом отнёсся к решению отправить в этом году на состязание группу Little Big.
Здоровье
В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса
Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер нарастила двухметровую косу
В своем Instagram Дженнер разместила фото, на котором выглядит как настоящая героиня мультфильма «Рапунцель», ведь длина заплетенных волос превышает рост самой Кайли в 168 см. Звезда сидит на трамплине у бассейна, аккуратно разложив «косу до пят» рядом с собой.
Происшествия
В Чебоксарах девочка погибла в школьном бассейне
Ученица одной из школ города Чебоксар погибла в школьном бассейне, сообщили РИА Новости в минздраве Чувашии.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Футбол
Челси — Ливерпуль 0:0 (1-й тайм)
«Челси» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка Англии.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4812 человек
Южная Корея во вторник сообщила о 600 новых случаях заражения коронавирусом.
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Алена Шишкова рассказала фанатам, что сменила образ и сделала такую же прическу, как у дочери Тимати.
Политика
Источник назвал диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии
Медики поставили кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Кубани, куда госпитализирован политик.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Музыка
Ани Лорак презентовала клип на новую песню
Певица Ани Лорак презентовала клип на песню «Я бы летела». Соответствующий видеоролик был размещен в соцсети Instagram.
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Финансы
Курс рубля укрепился из-за снижения ставки ФРС США
До принятия решения относительно ставки Федеральной резервной системы курс доллара составлял 66,6 рубля, а курс евро — 74,1 рубля.
Футбол
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Армия и оружие
В Сирии провалили испытания турецкие танки М60ТМ с активной защитой
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ оснащенные украинской активной защитой AKKOR Pulat в реальных боях в Сирии потерпела неудачу, они не смогли противостоять управляемой сверхзвуковой ракете.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.