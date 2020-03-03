Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.
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Здание, чья стена рухнула на жилой дом в Самаре, построили в 1917 году

КП - Самара00:27

В Самаре на улице Арцыбушевской рухнула стена старого дома

Территория.Самаравчера в 13:24

Власти Самары заявили, что стена жилого дома рухнула не из-за взрыва газа

Интерфаксвчера в 13:16

Родственники жильцов рассказали об обрушении стены дома в Самаре

Волжская коммунавчера в 14:23

В МЧС не подтвердили хлопок газа в жилом доме в Самаре

ТАССвчера в 13:14

В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре

РИА Новостивчера в 13:52

В доме с рухнувшей стеной на Арцыбушевской под завалами нашли двух женщин

63.ruвчера в 13:06
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Здоровье

Лебедев заявил о вспышке коронавируса в Москве

Депутат Госдумы Игорь Лебедев считает, что в Москве зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport вчера в 09:45
Политика

Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
Армия и оружие

Су-34М обещали «Циркон»

Lenta.ru 01:08
Политика

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 15:10
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru 02 марта в 08:05
Происшествия

Самолет, летевший из Челябинска в Москву, экстренно сел в Казани

REGNUM 00:56
Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
Вести.Ru вчера в 22:30
Армия и оружие

Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
Здоровье

Назван срок начала эпидемии коронавируса в России

Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Live24 вчера в 07:41
Общество

Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ

Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
ТАСС вчера в 13:30
Музыка

Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»

АБН вчера в 08:49
Футбол

Кубок России. «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Ахмат» примет «Зенит»

В Грозном «Ахмат» примет на своем поле «Зенит», в Ярославле «Шинник» сыграет с «Уралом», а на «Открытие Арене» состоится московское дерби – «Спартак» встретится с ЦСКА.
Metaratings 00:55
Здоровье

Российские больницы подготовились к распространению коронавируса

В российских регионах начали закупать противочумные комплекты, прививки, маски и мыло для борьбы с новым коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:03
Экономика

В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии

В ГПП может поменяться базовая схема выплат пенсии ЦБ и Минфин рассматривают возможность изменения базовой схемы выплат в рамках разрабатываемой концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Коммерсантъ вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
REGNUM вчера в 17:58
Экономика

Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом

Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу коронавирусом COVID-19, а также, чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.
Коммерсантъ 00:16
Футбол

Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
РИА Новости вчера в 12:32
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM 02 марта в 22:55
Общество

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом

Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 00:50
Экономика

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
РИА Новости 02 марта в 06:45
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru вчера в 02:54
Футбол

«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»

В матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу "Челси" на поле домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в Лондоне обыграл "Ливерпуль", забив в ворота соперника два безответных мяча – 2:0. У победителей встречи голами отметились бразилец Виллиан и англичанин Росс Баркли, забившие мячи на 13-й и 64-й минутах соответственно.
Вести.Ru вчера в 16:45
Хоккей

«Питтсбург» победил «Оттаву» в матче НХЛ, Малкин отдал четыре передачи

Российский форвард хозяев Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи.
РИА Новости вчера в 23:27
Гаджеты

Apple выплатит до $500 млн за замедление работы старых смартфонов

Компания согласилась выплатить от $310 до $500 миллионов владельцам iPhone с целью урегулировать судебный иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов.
Век вчера в 05:39
Общество

Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
RT на русском вчера в 04:38
Общество

В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу

В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
RuNews24.ru 29 февраля в 23:50
Интернет

Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp

В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Lenta.ru 00:06
Как работают Яндекс.Новости?
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