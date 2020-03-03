Происшествия
RT на русскомВ жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа
В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.КТВ-Луч13:32
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Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Армия и оружие
Белорусские военные проведут учения с британскими морпехами
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Армия и оружие
Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии
Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Общество
Жилищной застройке Владивостока мешают горожане
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Биатлон
МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не подписывал свидетельства, представленные по делу биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Технологии
Sony выпустит две версии PlayStation 5
Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Здоровье
Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей
Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Игры
Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй»
Capcom совместно с Disney вернули в продажу ремейк DuckTales, который в начале августа 2019 года убрали из магазинов с предварительно большими скидками.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Происшествия
Задержанные саратовские подростки отрицают подготовку стрельбы в школе
Саратовские школьники, задержанные по подозрению в подготовке массового убийства в школе, отрицают подготовку к преступлению, сообщает уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Футбол
Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки
Со слов Долиной, болезнь дочери и внучки не представляет смертельной опасности.
Здоровье
Татьяна Голикова: В Тульской области наметилось снижение смертности
Тенденция к снижению смертности наметилась в Тульской области. Так считает заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.
Хоккей
В ФХР заявили о риске срыва подготовки сборной РФ к Олимпиаде
Руководство ФХР заявило о возможном срыве подготовки хоккейной сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года.
Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-Class
В салоне E-Class 2021 года есть современная мультимедиа MBUX и обновленная графика цифровой «приборки».
Общество
AliExpress предупредил о задержках посылок из-за коронавируса
Китайский онлайн-маркетплейс AliExpress предупредил о задержках доставки заказов из-за коронавируса, сообщает «Ъ». На англоязычной странице AliExpress в Facebook появилось предупреждение о возможных задержках посылок из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.