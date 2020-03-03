с чего всё началось

В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.

В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа

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