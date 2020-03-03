Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа

В жилом доме в Самаре произошёл взрыв газа. В результате инцидента пострадали семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета
, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.
КТВ-Луч13:32

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В Самаре на улице Арцыбушевской рухнула стена старого дома

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В доме с рухнувшей стеной на Арцыбушевской под завалами нашли двух женщин

63.ru13:06

«Все ходуном ходит, мы спать боимся»: в Самаре рухнувшая стена погребла под собой жилой дом с 4 детьми

КП - Самара15:50

Родственники жильцов рассказали об обрушении стены дома в Самаре

Волжская коммуна14:23

В МЧС не подтвердили хлопок газа в жилом доме в Самаре

ТАСС13:14

Власти Самары заявили, что стена жилого дома рухнула не из-за взрыва газа

Интерфакс13:16

В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре

РИА Новости13:52
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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Армия и оружие

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BFM.ru 10:18
Армия и оружие

Турция разместит дополнительные системы ПВО в Сирии

Анкара разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.
Политика Сегодня 16:59
Общество

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Vostok.Today 17:02
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Российская газета вчера в 14:05
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Происшествия

Подросток застрелил отца в Забайкальском крае

РБК 04:14
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru вчера в 14:21
Биатлон

МОК признал, что подписи Родченкова были поддельными

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Газета.Ru 08:49
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Sony выпустит две версии PlayStation 5

Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
The GEEK 03:07
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Политика

Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
RT на русском 08:42
Здоровье

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый короновирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.
Известия 16:01
Игры

Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй»

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Игромания.ру 13:06
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец 17:19
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
Происшествия

Задержанные саратовские подростки отрицают подготовку стрельбы в школе

Саратовские школьники, задержанные по подозрению в подготовке массового убийства в школе, отрицают подготовку к преступлению, сообщает уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
ФАН вчера в 17:17
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги гостевой встречи с лондонским "Челси" в 1/8 финала Кубка Англии (0:2).
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Шоу-бизнес

Лариса Долина рассказала Ивану Урганту о болезни дочери и внучки

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Хоккей

В ФХР заявили о риске срыва подготовки сборной РФ к Олимпиаде

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Авто

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Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

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ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

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