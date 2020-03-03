с чего всё началось

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.

Политика Байден выиграл праймериз в Северной Каролине, прогнозируют СМИ Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Северная Каролина, прогнозируют телеканалы CNN и Fox News По данным телеканалов, Байден обошел своего главного соперника по выборам сенатора Берни Сандерса.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Экономика Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».

Общество В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Армия и оружие Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Политика Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».

Происшествия Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак» В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Хоккей «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).