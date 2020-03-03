Происшествия
Вести.RuВ Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.КТВ-Луч13:32
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Политика
Байден выиграл праймериз в Северной Каролине, прогнозируют СМИ
Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Северная Каролина, прогнозируют телеканалы CNN и Fox News По данным телеканалов, Байден обошел своего главного соперника по выборам сенатора Берни Сандерса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Японии достигло тысячи
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Единоборства
Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
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Армия и оружие
Под Витебском начались учения белорусского и британского спецназа
В Беларуси на полигоне Лосвидо началась антитеррористическая тренировка "Зимний партизан", в которой принимает участие подразделение 42-го батальона морской пехоты Великобритании.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Происшествия
СМИ: заключенный попытался покончить с собой после издевательств в кузбасской колонии
Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии (ИК) №37, расположенной в пгт Яя, совершил попытку суицида якобы после издевательств со стороны надзирателей.
Армия и оружие
Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году
В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Политика
Депутат Рады объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной рады Никита Потураев заявил, что его высказывание о желании «швырнуть на Москву» атомную бомбу могли воспринять всерьёз только люди с «психологическими расстройствами».
Происшествия
Злоумышленник пытался вывезти из Якутии золото на 11 млн рублей
Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка РФ составляет около 11 млн рублей.
Гаджеты
Xiaomi представила свой мощный игровой смартфон Black Shark 3
Компания Xiaomi представила свой самый мощный игровой смартфон Black Shark 3 Pro.
Происшествия
Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»
В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Технологии
Материнские платы Gigabyte и Windows 10 столкнулись с «проблемой 3000 года»
Один из пользователей Reddit обнаружил, что, если выбрать в BIOS материнской платы дату после 3000 года и затем установить Windows 10, то система попросту не загрузится.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые спела дуэтом с Вайкуле
На сцене артистки впервые исполнили в дуэте композицию "Ах, вернисаж".
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Космос
Камера на МКС зафиксировала рой странный объектов над Землей
Камера МКС зафиксировала странные объекты над Землей.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Шоу-бизнес
Максим Виторган заболел пневмонией
Общество
МГУ показал лучший в истории результат в предметном рейтинге QS
"МГУ имени М. В. Ломоносова добился лучших показателей за всю историю, попав в топ-100 лучших вузов мира по четырем из пяти предметных областей и по 13 отдельным предметам и направлениям", - сообщила пресс-служба.
Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
Космос
Решена загадка гигантских «ватных» планет
Политика
Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины
Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.