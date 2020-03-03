Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Самаре обрушилась стена жилого дома

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета
, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.
КТВ-Луч13:32

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В Самаре на улице Арцыбушевской рухнула стена старого дома

Территория.Самара13:24

В доме с рухнувшей стеной на Арцыбушевской под завалами нашли двух женщин

63.ru13:06

«Все ходуном ходит, мы спать боимся»: в Самаре рухнувшая стена погребла под собой жилой дом с 4 детьми

КП - Самара15:50

Родственники жильцов рассказали об обрушении стены дома в Самаре

Волжская коммуна14:23

В МЧС не подтвердили хлопок газа в жилом доме в Самаре

ТАСС13:14

Власти Самары заявили, что стена жилого дома рухнула не из-за взрыва газа

Интерфакс13:16

В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Самаре

РИА Новости13:52
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Наука

Почвенным микробам дали свет

Модифицированный агротекстиль улучшает рост растений, по-видимому, действуя на почвенную микрофлору.
Наука и жизнь вчера в 23:04
Здоровье

В Китае от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек

Число жертв приближается к трем тысячам. Это сообщают информагентства со ссылкой на власти страны.
Эхо Москвы 21:15
Политика

Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины

Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Российская газета вчера в 11:14
Экономика

Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
РБК 16:00
Политика

Байден победил на праймериз в Виргинии

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
РИА Новости 20:22
Шоу-бизнес

Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны

Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Shraibikus News вчера в 16:04
Музыка

Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
RT на русском 14:41
Общество

Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги

Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
НГС.Кемерово 19:00
Экономика

ФРС США снизила ставку из-за коронавируса

Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
BFM.ru 10:18
Армия и оружие

Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе

Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
Вести.Ru 12:00
Здоровье

Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером

Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Толк 01 марта в 19:58
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ 09:26
Экономика

Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Ведомости вчера в 10:35
Политика

Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РБК 12:57
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости 16:25
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Происшествия

Издевавшемуся над Шамсутдиновым сослуживцу вынесли приговор

По делу о превышении полномочий и издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкалье срочник Рустам Мухатов приговорен Читинским гарнизонным военным судом к двум годам условно.
Профиль 05:46
Здоровье

Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом

Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения.
РИА Новости 19:59
Футбол

«Мирандес» – «Реал Сосьедад»: кто выйдет в финал?

В рамках полуфинала Копа дель Рей «Реал Сосьедад» 4 марта пожалует в гости к «Мирандесу», постаравшись отстоять добытое дома преимущество в первом матче - читайте наш прогноз на этот поединок.
Все про Спорт ру 13:32
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru 08:00
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Политика

Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий

Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Городовой 00:21
Футбол

Хави: «Тренировать „Барселону“ — моя мечта. Это меня интересует»

Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Хави, который в настоящее время тренирует катарский «Аль-Садд», дал понять, что не откажется возглавить каталонский клуб, если в будущем вновь получит такое предложение.
Sport24.ru 03:40
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru вчера в 08:05
Политика

Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
РИА Новости 14:27
Транспорт

В автомобили в России могут внедрить датчики извещения о нарушении ПДД

RT на русском 19:19
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
РБК 20:10
Шоу-бизнес

Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Суть событий 00:55
Экономика

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Piter.tv 03:49
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке

Новый современный больничный корпус в Коммунарке, оснащенный лучшим оборудованием, примет новоприбывших из стран-очагов коронавируса, у которых обнаружат симптомы ОРВИ.
Москва. Северо-Запад 07:03
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