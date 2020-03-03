с чего всё началось

После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.

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