Происшествия
Вести.RuВ Самаре обрушилась стена жилого дома
После взрыва газа в жилом многоквартирном двухэтажном доме в Самаре рухнула стена. При обрушении перегородки дома на Арцыбушевской улице семь человек пострадали, среди них — трое детей. Впрочем, самарские власти позже заявили, что никакого взрыва газа не было.
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с чего всё началось
Как сообщили КТВ-ЛУЧ в пресс - службе регионального Следственного комитета, начата доследственная проверка, выясняются причины обрушения стены и все обстоятельства произошедшего.КТВ-Луч13:32
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Наука
Почвенным микробам дали свет
Модифицированный агротекстиль улучшает рост растений, по-видимому, действуя на почвенную микрофлору.
Здоровье
В Китае от коронавируса вылечились почти 50 тысяч человек
Число жертв приближается к трем тысячам. Это сообщают информагентства со ссылкой на власти страны.
Политика
Путин внес поправку о признании брака союзом мужчины и женщины
Понятие брака могут закрепить в Конституции в качестве союза мужчины и женщины.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Шоу-бизнес
Алекс Смерфит стыдился ходить с Викторией Боней в рестораны
Напомним, что звезда «Дома-2» Виктория Боня разошлась с сыном ирландского миллиардера Алексом Смерфитом в 2017 году.
Музыка
Милонов прокомментировал выбор Little Big для участия в Евровидении
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал информацию о том, что группа Little Big представит Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
Чет и вычет: как забрать у государства свои налоги
Правила для получения вычета во всех случаях примерно одни и те же: сначала нужно отправиться в бухгалтерию компании, где вы работаете, и получить справку по форме 2-НДФЛ за предыдущий год, затем скачать на сайте ФНС бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, а потом вместе с этими документами, паспортом и чеками прийти в налоговую.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Армия и оружие
Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе
Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
Здоровье
Туберкулез есть, лицензии нет: что будет с рубцовским тубдиспансером
Лечить не имеют права Как сообщили "ТОЛКу" в Росздравнадзоре, еще в сентябре 2019 года в результате плановой проверки выяснилось, что ни у рубцовского тубдиспансера, ни у Лебяженской больницы лицензии на оказание фтизиатрической помощи нет.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Происшествия
Издевавшемуся над Шамсутдиновым сослуживцу вынесли приговор
По делу о превышении полномочий и издевательствах над сослуживцами в войсковой части поселка Горный в Забайкалье срочник Рустам Мухатов приговорен Читинским гарнизонным военным судом к двум годам условно.
Здоровье
Названа категория людей с низким риском заражения коронавирусом
Общее число зараженных вне Китая достигло 10 566 человек в 72 странах после того, как за последние 24 часа было зафиксировано 1792 новых случая заражения.
Футбол
«Мирандес» – «Реал Сосьедад»: кто выйдет в финал?
В рамках полуфинала Копа дель Рей «Реал Сосьедад» 4 марта пожалует в гости к «Мирандесу», постаравшись отстоять добытое дома преимущество в первом матче - читайте наш прогноз на этот поединок.
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»
Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Путин скорректировал поправку в Конституцию об индексации пенсий
Напомним, согласно первому проекту поправок, в Основном законе предполагалось, что индексация пенсий будет производиться «регулярно» без указания на периодичность изменений размера соответствующих выплат.
Футбол
Хави: «Тренировать „Барселону“ — моя мечта. Это меня интересует»
Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Хави, который в настоящее время тренирует катарский «Аль-Садд», дал понять, что не откажется возглавить каталонский клуб, если в будущем вновь получит такое предложение.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибло, по меньшей мере, 25 человек.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Экономика
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации
Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
Новый современный больничный корпус в Коммунарке, оснащенный лучшим оборудованием, примет новоприбывших из стран-очагов коронавируса, у которых обнаружат симптомы ОРВИ.