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Невские НовостиНевские НовостиВ Самаре стартовал матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов»

Крылья Советов — Зенит
0 – 1
2-й тайм
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
27 октября в 14:00 на самарском стадионе «Самара Арена» началась игра между сине-бело-голубыми и их оппонентами из Самары. На стадионе «Самара Арена» в Самаре началась игра между петербургским футбольным клубом «Зенит» и местной командой «Крылья Советов».
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