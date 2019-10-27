27 октября в 14:00 на самарском стадионе «Самара Арена» началась игра между сине-бело-голубыми и их оппонентами из Самары. На стадионе «Самара Арена» в Самаре началась игра между петербургским футбольным клубом «Зенит» и местной командой «Крылья Советов».

В Самаре стартовал матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов»

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