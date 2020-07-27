Происшествия
Газета.RuСамарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
Прибывшие на место полицейские попытались задержать пьяного мужчину, но он атаковал правоохранителей. "При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД. В результате случившегося пострадал один полицейский.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год
Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.
РБК 11:14
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Футбол
Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим тренером Английской премьер-лиги (АПЛ) в прошлом сезоне по версии Ассоциации тренеров Англии.
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Космос
Российский ученый рассказал о проблематичности полета человека на Марс
На самом Марсе бороться с радиацией было бы легче, отметил ученый.
Megatyumen.ru 23 июля в 21:19
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Происшествия
Пожар в СИЗО на юго-востоке Москвы ликвидирован
Коммерсантъ 14:59
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Авто
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
Дебютировал новый премиальный внедорожник Wey Tank 300 от компании Great Wall.
Новые автомобили вчера в 00:37
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru 13:49
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Космос
Хаббл сделал очень четкое изображение летнего Сатурна
Ученые считают, что это явление может быть связано с высокой температурой солнечного света, изменяющего атмосферную циркуляцию или фотохимическую дымку на планете.
Машины и Механизмы 03:13
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Общество
Регистрация домашних животных будет обязательной и бесплатной
Прежнюю версию поправок в закон о ветеринарии комитет раскритиковал за то, что он не предполагал обязательной и бесплатной регистрации домашних животных, напомнил депутат.
Дума ТВ 12:10
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в понедельник у берегов американского штата Аляска.
ТАСС 16:34
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Как сообщает ToDay News Ufa, популярный телеведущий и медик Александр Мясников рассказал о четырех основных показателях здоровья человека.
ToDay News Ufa 14:25
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге
Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
Здоровье
В Аргентине изобрели сыворотку от коронавируса
В Аргентине началось испытание новой гиперимунной сыворотки против COVID-19, как сообщает телеканал TN.
РЕН ТВ 17:10
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Происшествия
В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад
Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
РИА Новости 14:54
Политика
Киев опроверг информацию о вербовке своих граждан в Карабах
«В ходе беседы замминистра Василий Боднар официально опроверг информацию о вербовке украинских граждан для участия в нагорно-карабахском конфликте», - сказано в сообщении посольства Армении на Украине.
Ридус 16:17
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09