Происшествия
РЕН ТВВ Самаре возбуждено дело после взрыва, где пострадал полицейский
Уголовное дело возбудили следователи в Самаре после взрыва, при котором пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в понедельник вечером.
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Экономика
СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Общество
В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США дало разрешение на начало третьего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которых будут участвовать около 30 тыс. человек.
ТАСС 17:45
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Происшествия
В Крыму СК завел дело по факту покушения на врача скорой помощи
Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство врача Центра медицины катастроф, выехавшего на вызов к пациенту.
Российская газета 16:10
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
Китай испытал крупнейший в мире самолет-афибию AG600
В Китае прошли испытания крупнейшего в мире перспективного самолета-амфибии AG600.
МонаВиста 08:23
Происшествия
Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд
Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество
В АТОР перечислили правила въезда туристов в Турцию
Виза и документ с отрицательным результатом теста на коронавирус не понадобятся россиянам при въезде в Турцию с 1 августа.
RT на русском 18:50
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Кино
Киану Ривз планирует сняться в продолжении «Константина»
Pravda.Ru 11:15
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер впервые стала мамой
По данным издания TMZ, дочь 24-летней актрисы Софи Тернер и 30-летнего музыканта Джо Джонаса появилась на свет неделю назад, 22 июля.
RuNews24.ru 18:36
Политика
Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»
Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
Происшествия
Осужденного за коррупцию Гайзера заподозрили в превышении полномочий
«В отношении Гайзера возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — цитирует его ТАСС.
Известия 12:56
Футбол
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с чемпионством в Серии А
«Ювентус» накануне оформил досрочное чемпионство, выиграв Серию А в девятый раз подряд.
Матч ТВ 17:09
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Отечественный автопроизводитель сообщил о том, что в дилерские центры бренда начали поступать универсалы LADA Largus Cross в спецверсии Quest.
Моя Москва.онлайн 14:11
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт вчера в 03:57
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Космос
В Латвии оценили возможность встречи с инопланетянами
В интервью радио Baltkom глава Латвийской ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс заявил, что на данный момент наука не способна четко определить, есть ли жизнь за пределами Земли или нет.
Sputnik Латвия вчера в 09:34