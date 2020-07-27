Уголовное дело возбудили следователи в Самаре после взрыва, при котором пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел в понедельник вечером.

В Самаре возбуждено дело после взрыва, где пострадал полицейский

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