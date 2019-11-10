Происшествия
ИнтерфаксВ Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки
Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:34, Вашингтон
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