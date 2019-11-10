Происшествия
ИнтерфаксВ Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки
Вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" совершил самолет из Челябинска в Сочи из-за пассажирки, нарушавшей правила авиакомпании, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
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Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК 07 ноября в 01:00
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Все белухи, которые находились в «китовой тюрьме» в Приморье, выпущены на свободу.
БИЗНЕС Online 03:30
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 08 ноября в 05:47
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Общество
Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова
Члены ассоциации "Свободное слово", среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка.
Газета.Ru 07:10
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
РИА Новости 10:29
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC
Главным событием спортивного мероприятия стала встреча дагестанского бойца ММА Забита Магомедшарипова и представителя Америки Калвина Кэттера.
Лезги газет 01:53
Транспорт
Стало известно, как будут выглядеть новые поезда в Крым
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08 ноября в 08:00
Происшествия
Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии
Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.
Интерфакс 05:12
Политика
Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество.
ТАСС 09:52
Футбол
Локомотив — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Фигурное катание
Щербакова удержала первое место на Гран-при в Китае
Юная российская фигуристка Анна Щербакова удержала первое место в одиночном катании на Гран-при в Китае после показа произвольной программы в субботу, за которую получили 152,53 балла.
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Здоровье
6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США
По словам специалиста, любое лекарство, которое долго выводится из почек, способно вызвать проблемы со здоровьем у пожилых людей, у которых нарушена функция почек, передает телеканал Newsmax.
Волгоградская правда 07 ноября в 21:17
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08 ноября в 14:08
Гаджеты
Мини-ноутбук Magic Ben MAG1 стоит неприлично дорого
Игромания.ру 09:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Пятый канал 08 ноября в 22:46
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ 10:27
Политика
МИД Польши обвинил Netflix в искажении границ во время войны
Министерство иностранных дел Польши обвинило компанию Netflix в искажении границ страны во время Второй мировой войны в одном из сериалов — немецкие концентрационные лагеря были обозначены как находящиеся на территории Польши, а не Третьего Рейха, как того требует МИД.
RT на русском 07:04
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru 08 ноября в 21:01