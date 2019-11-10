Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре

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