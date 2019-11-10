Происшествия

ИзвестияИзвестияЛетевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре

Самолет, летевший из Челябинска в Сочи, совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту «Курумоч» из-за нарушавшей правила пассажирки. Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
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В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

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В самарском аэропорту из-за курящей пассажирки экстренно сел самолет

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В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
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Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»

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Специалисты 10 ноября завершили выпуск последней партии белух из так называемой «китовой тюрьмы» в Приморском крае, теперь все животные на свободе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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В Эрмитаже под портретом Екатерины II обнаружили другую картину

В Эрмитаже, во время реставрации портрета Екатерины II художника Пьера Этьена Фалькон, под образом императрицы обнаружили другую картину.
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Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
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В Орске пациентку больницы оставили на носилках в коридоре

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Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
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Федотов раскритиковал работу арбитра Вилкова на матче с «Уфой»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов оценил судейство матча 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0). На встрече работал Михаил Вилков, которому помогали Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев.
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В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
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Отдельно в ролике подчеркивается, что акция будет носить полностью законный характер, то есть митинги и пикеты предлагается проводить после согласования с местными органами власти.
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