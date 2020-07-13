Происшествия
ТАССПлощадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 7,5 тыс. кв. м
Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 7,5 тыс. кв. метров. Происходит очаговое горение, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
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Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Энергетика
«Газпром нефть» поставила первую партию арктической нефти в Китай
С 2013 года "Газпром нефть" поставила из Арктики более 40 млн тонн нефти сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение).
Sudostroenie.info 09:29
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Здоровье
218 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
По информации оперативного штаба на понедельник, 13 июля, на Среднем Урале за последние сутки зафиксировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:53
Здоровье
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 3 августа
Приступить к третьему этапу снятия ограничений пока не получается из-за высоких темпов распространения инфекции.
СеверИнформ 09:24
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Футбол
Защитник «Хайдука» и голкипер «Аякса» могут перейти в «Локомотив»
Защитник «Хайдука» Давид Чолина и вратарь «Аякса» Доминик Котарски могут продолжить карьеру в России.
Евро-футбол.ру 09:39
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Общество
Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля
В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
РБК 09:59
Футбол
«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»
ProstoProSport 10:14
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Двое кенийских военных погибли при крушении вертолёта
Найроби, 13 июля 2020, 17:37 — REGNUM Военный вертолёт разбился в городе Гарисса (Северо-Восточная провинция, Кения), пишет 13 июля The Star.
REGNUM 10:37
Наука
Японские физики рассчитали дальность «выстрела» пингвинами фекалий
В океанариуме Катсурахама средняя высота камней в вольере для пингвинов составляет 1,1 метра — при такой высоте максимальное расстояние полета фекалий достигает 1,03 метра при угле к горизонту в 21 градус.
Новые Известия вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Экономика
Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
ТАСС 10:33
Армия и оружие
В Армении заявляют о нескольких сбитых беспилотниках ВС Азербайджана
Вооруженные силы Армении сбили несколько беспилотников азербайджанской армии в районе границы двух стран, сообщил в понедельник глава парламентской постоянной комиссии по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян.
ТАСС 10:26
Политика
Путина коробят некоторые высказывания Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что некоторые цитаты украинского лидера Владимира Зеленского коробят Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 06:51
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Шоу-бизнес
Сын Бекхэма в 21 год женится на дочери миллиардера Николе Пельтц
Бруклин Бекхэм, сын известных родителей бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, сделал предложение руки и сердца актрисе Николе Пельтц.
CT news 03:57
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Игры
Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля
3DNews вчера в 12:18
Общество
В Москве отменили обязательное ношение масок на улице
Улучшение эпидемиологической ситуации позволило с 13 июля отказаться от обязательного ношения масок на улице.
ТВ Центр 00:59