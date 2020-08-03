Во вторник, 4 августа, стало известно обновленное число умерших от коронавирусной инфекции. Согласно официальным данным, еще 3 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

В Самарской области еще 3 человека стали жертвами коронавируса

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