Зафиксировано 138 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 4693 человека.

В Самарской области еще 85 человек заболели коронавирусом

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