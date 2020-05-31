Общество

Волга НьюсВолга НьюсВ Самарской области еще 85 человек заболели коронавирусом

2 фото
Зафиксировано 138 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 4693 человека.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Самарской области еще 85 человек заболели коронавирусом

Волга Ньюс04:03

В Самарской области коронавирус нашли еще у 85 человек

Терра03:51

В Самарской области 85 новых заболевших коронавирусом в последний день мая

СитиТрафик03:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Экономика

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
2
Космос

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
3,1K
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,4K
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
725
Общество

Первоклассники пойдут в школу по новым правилам

Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
26
Общество

Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.
RT на русском 29 мая в 07:34
914
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
901
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Единоборства

Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе

Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.
Известия 01:01
Армия и оружие

На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»

В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
535
Общество

Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе

"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
147
Общество

52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане

В Татарстане за последние сутки выявлено 52 новых случая заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:18
4
Здоровье

В Липецкой области умер шестой пациент с коронавирусом

В Липецкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался уже шестой пациент.
Обозреватель Врн 03:57
8
Общество

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
178
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
114
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
1K
Общество

Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе

Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
13
Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
4
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
3
Общество

В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 69 человек

За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 69 человек. Также за сутки выздоровели еще 15 человек.
Город55.ру 02:54
3
Общество

Во Владимирской области число носителей коронавируса достигло 2617

Владимир, 30 мая 2020, 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
724
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,6K
Игры

Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3

Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
1
Гаджеты

Очередное обновление от Apple привело к неполадкам в работе iPad Pro

Множество пользователей 10,5-дюймового iPad Pro начали жаловаться на неполадки в работе устройства.
Дни24 02:43
1
Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Forbes 29 мая в 11:24
Общество

В Прикамье выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 1713 человек. За минувшие сутки в Прикамье выявлено 57 новых пациентов с COVID-19.
Рифей-Пермь 03:45
1
Авто

Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
82
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
75
Общество

В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами

Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
9
Путешествия

В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
278
ещё по теме
Главное