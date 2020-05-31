Общество
Волга НьюсВ Самарской области еще 85 человек заболели коронавирусом
Зафиксировано 138 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 4693 человека.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Экономика
Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю
Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
Космос
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза 03:42
Общество
Власти Москвы назвали условие для ослабления ограничений
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что в столице могут ослабить ограничения через две недели, если эпидемиологическая ситуация станет улучшаться, а количество заболевших коронавирусом не будет расти.
RT на русском 29 мая в 07:34
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Единоборства
Бернс победил Вудли на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе
Бразильский боец Гилберт Бенс одержал победу в бою полусредней весовой категории с американцем Тайроном Вудли на турнире UFC on ESPN 9, который прошел в Лас-Вегасе в воскресенье, 31 мая.
Известия 01:01
Армия и оружие
На Украине объявили об успешном испытании ракет «Нептун»
В ходе испытаний на полигоне Алибей в Одесской области украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун" почти одновременно уничтожили две цели.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Песков рассказал о потере обоняния при коронавирусе
"Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".
Вести.Ru 03:46
Общество
52 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Татарстане
В Татарстане за последние сутки выявлено 52 новых случая заражения Covid-19.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 04:18
Здоровье
В Липецкой области умер шестой пациент с коронавирусом
В Липецкой области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался уже шестой пациент.
Обозреватель Врн 03:57
Общество
Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу
Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
Общество
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Общество
Синоптик предупредила о резком потеплении в Москве на следующей неделе
Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 22:34
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России составил 9 268.
Газета.Ru 03:39
Общество
В Омской области коронавирус зарегистрирован еще у 69 человек
За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 69 человек. Также за сутки выздоровели еще 15 человек.
Город55.ру 02:54
Общество
Во Владимирской области число носителей коронавируса достигло 2617
Владимир, 30 мая 2020, 12:36 — REGNUM Во Владимирской области на 30 мая зарегистрировано 2617 случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 05:36
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
Гаджеты
Очередное обновление от Apple привело к неполадкам в работе iPad Pro
Множество пользователей 10,5-дюймового iPad Pro начали жаловаться на неполадки в работе устройства.
Дни24 02:43
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Forbes 29 мая в 11:24
Общество
В Прикамье выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших в Пермском крае достигло 1713 человек. За минувшие сутки в Прикамье выявлено 57 новых пациентов с COVID-19.
Рифей-Пермь 03:45
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
Общество
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами
Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
Путешествия
В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов
В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56