Происшествия
REGNUMВ Самарской области ликвидировали открытое горение в частных домах
Самара, 26 мая 2020, 12:02 — REGNUM Открытое горение в частных жилых домах ликвидировали в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
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Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей
Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Общество
В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Экономика
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России летом
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России грядущим летом — в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее.
Lenta.ru 02:32
Происшествия
Облсуд отказал прокурору Энгельса в смягчении наказания Алле Лысенко
При рассмотрении дела в апелляционном порядке выяснилось, что прокурор Энгельса Владимир Климов попросил изменить приговор в отношении Лысенко, применить в отношении нее условное осуждение и установить испытательный срок на один год.
Взгляд-инфо 04:13
Общество
Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
РИА Новости 04:14
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Газета.Ru 04:09
Авто
Ральф Шумахер приобрел «Ниву» для виноделия
32CARS.ru 04:22
Общество
Минкомсвязь: данные оформлявших цифровые пропуска будут уничтожены
Несколько дней назад в блоге компании AnalogBytes Conference проанализировали текст соглашения на обработку персональных данных, с которым соглашаются граждане при оформлении пропусков.
Коммерсантъ 05:14
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
Брянским водителям разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра
Жители Брянской области, как и все россияне, у которых заканчивается срок действия полиса ОСАГО, смогут оформить новый документ без прохождения техосмотра.
Городской32 (Брянск) вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги
Мать звезды сериалов «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери» Алексея Янина, Ольга Андреевна, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о состоянии сына.
Телепрограмма вчера в 00:29
Здоровье
Пандемия отступает. Ситуация с коронавирусом в мае
На Украине же уровень тестирования в 9 раз меньше, чем в России, и едва ли не самый низкий в Европе, где уступает ей только Албания.
Украина.ру вчера в 23:11
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Политика
Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ
Народ Украины - "паскудный и орусевший", заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, ранее уже привлекавший внимание СМИ своими грубыми высказываниями в адрес русских и России.
Газета.Ru 04:26
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Дочь Эдуарда Успенского Татьяна опубликовала открытое письмо против того, чтобы новую литературную премию назвали в честь ее отца, скончавшегося в 2018 году.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ
По словам министра, принятое решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены позволит настроить всю систему, чтобы экзамен прошел без сбоев.
Российская газета вчера в 12:31
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Известия вчера в 19:03
Космос
Появилась новая теория зарождения Солнечной системы
Позднее с помощью самого большого телескопа исследователи нашли на Земле звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.
Взгляд.ру вчера в 11:40
Наука
Подтвержден еще один способ передачи коронавируса
Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.
Известия вчера в 18:57
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке
Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре.
Известия 00:24