Самара, 26 мая 2020, 12:02 — REGNUM Открытое горение в частных жилых домах ликвидировали в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В Самарской области ликвидировали открытое горение в частных домах

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