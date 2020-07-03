Происшествия

РБКРБКВ Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

Из села Верхняя Подстепновка в Волжском районе Самарской области эвакуируют 1640 жителей из-за повреждения незаконной врезки в газопровод. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Инцидент произошел днем 2 июня.
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Под Самарой из-за аварии на газопроводе и угрозы взрыва эвакуировали целое село

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Стали известны подробности о происшествии на газопроводе под Самарой

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В Самарской области из-за крупного прорыва газопровода эвакуировали целый поселок

63.ru22:29

Из поселка в Самарской области эвакуируют более 1,5 тыс. человек из-за утечки газа

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«Причин для паники и страха нет»: Дмитрий Азаров обсудил со спасателями последствия утечки газа в Волжском районе

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По контролю за обстановкой у Верхней Подстепновки развернут оперативный штаб

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Село под Самарой эвакуировали из-за аварии на газопроводе: видео

СитиТрафик21:35
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Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

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Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС).
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Политика

Звание «Город трудовой доблести» присвоено Новосибирску

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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

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Футбол

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Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

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Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова родила первенца

В четверг, 2 июля, экс-участница скандального шоу «Дом-2» Элла Суханова сообщила, что родила первенца.
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Бабкина рассказала о свете, который видела перед выходом из комы

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Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
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Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Международная федерация хоккея составила символическую сборную всех времен из хоккеистов, в разные годы принимавших участие в чемпионатах мира.
Вести.Ru 10:20
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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
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Политика

Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию

По данным Центризбиркома, за поправки высказались 77,92%. Владимир Путин поблагодарил граждан за их позицию и доверие.
МИР 24 09:30
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Общество

На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы

Улан-Батор, 2 июля 2020, 13:45 — REGNUM На территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы.
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В 2018 году зарегистрировали столько же заболевших (1,9). По данным экспертов, в регионе заболеваемость сифилисом ниже среднероссийского показателя (14,2) на 19,7% и по ПФО (12,7) – на 9,9%. Гонореей в прошлом году заболели 204 человека (5,04).
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Общество

В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
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Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе в пятницу, 3 июля.
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Кино

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«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июле на максимально выгодных условиях.
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Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
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В Курчатовском институте разработали энергоустановку для базы на Луне

Напомним, что Соединенные Штаты намерены возобновить полеты на Луну для добычи полезных ископаемых.
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Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin

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Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

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Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
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Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
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