Коронавирус
SamRU.ruВ Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ. За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Штаб: 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за сутки
Агентство Москвавчера в 09:22
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Общество
Актёр из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса
Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Культура
Учащиеся Валдайской школы искусств стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса во Пскове
Здоровье
В Башкирии у шестерых детей подозревают коронавирус
В Башкирии под наблюдением врачей из-за подозрений на коронавирусную инфекцию находится 41 человек.
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Энергетика
Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Финансы
Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей
Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.
Происшествия
В Самарской области три человека заболели коронавирусом
Роспотребнадзор сообщает о трех случаях заболевания коронавирусом в Самарской области.
Экономика
Baring Vostok настаивает на повторной оценке акций банка «Восточный»
Evison Holdings (миноритарный акционер «Восточного», подконтрольна Baring Vostok) ставит под сомнение объективность судебной экспертизы стоимости акций банка «Восточный».
Экономика
Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж
Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Интернет
В Windows 10 после обновления замечена полноэкранная реклама
К настоящему времени не определено, какие действия приводят к появлению полноэкранной рекламы.
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Общество
Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине
Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Общество
Режим повышенной готовности ввели в Якутии из-за коронавируса
Как сообщалось ранее, в Якутии отменили все мероприятия с массовым скоплением людей, кроме Якутского международного кинофестиваля.
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области
Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.