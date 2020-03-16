В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ. За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции.

Политика Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Финансы Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.

Экономика Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.

Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Общество Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.