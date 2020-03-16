Коронавирус

SamRU.ruSamRU.ruВ Самарской области обнаружен коронавирус

В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ. За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции.
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В Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 09:36

Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 10:16

Из 30 новых случаев коронавируса 20 обнаружены в Москве

Интерфаксвчера в 09:38

В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России

RT на русскомвчера в 12:40

Две трети новых случаев коронавируса в России были выявлены в Москве

РБКвчера в 09:54

Штаб: 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за сутки

Агентство Москвавчера в 09:22

Названы затронутые коронавирусом регионы России

Lenta.ruвчера в 09:37
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
Политика

Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
News.ru вчера в 09:32
Общество

Актёр из сериала «Игра престолов» заразился коронавирусом

News.ru вчера в 20:41
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 15 марта в 10:44
Общество

Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Накануне.Ru 15 марта в 18:26
Культура

Учащиеся Валдайской школы искусств стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса во Пскове

Великий Новгород.ру вчера в 08:39
Здоровье

В Башкирии у шестерых детей подозревают коронавирус

В Башкирии под наблюдением врачей из-за подозрений на коронавирусную инфекцию находится 41 человек.
UfaTime.ru 00:07
Общество

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 14:20
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета вчера в 07:56
Шоу-бизнес

Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном

Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
WomanHit.ru вчера в 11:56
Энергетика

Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

ТАСС вчера в 23:20
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс вчера в 17:15
Финансы

Bloomberg предсказал рост доллара до 97 рублей

Не станет исключением и рубль, который за последний месяц уже подешевел на 18%, напоминает Bloomberg и отмечает, что в ближайшее время ослабление российской валюты, вероятно, продолжится.
Newsroom24 вчера в 19:50
Происшествия

В Самарской области три человека заболели коронавирусом

Роспотребнадзор сообщает о трех случаях заболевания коронавирусом в Самарской области.
Вести.Ru вчера в 11:17
Экономика

Baring Vostok настаивает на повторной оценке акций банка «Восточный»

Evison Holdings (миноритарный акционер «Восточного», подконтрольна Baring Vostok) ставит под сомнение объективность судебной экспертизы стоимости акций банка «Восточный».
Коммерсантъ 00:30
Экономика

Эксперты оценили потери авиакомпаний от запрета полетов за рубеж

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.
РБК 01:01
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда вчера в 07:59
Интернет

В Windows 10 после обновления замечена полноэкранная реклама

К настоящему времени не определено, какие действия приводят к появлению полноэкранной рекламы.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

Российская газета вчера в 19:39
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Общество

Юристы оценили последствия невыхода на работу из-за детей на карантине

Опрошенные РБК юристы и эксперты пояснили, чем грозит для работника невыход на работу в случае, если ему не с кем оставить детей, а также посоветовали брать отпуск или воспользоваться услугами нянь.
РБК вчера в 17:05
Общество

За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
ТАСС вчера в 19:23
Финансы

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 12.03.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 15 марта в 15:33
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru вчера в 03:50
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

РБК 15 марта в 15:31
Политика

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Коммерсантъ вчера в 05:48
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине

Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Народные новости вчера в 17:18
Общество

Режим повышенной готовности ввели в Якутии из-за коронавируса

Как сообщалось ранее, в Якутии отменили все мероприятия с массовым скоплением людей, кроме Якутского международного кинофестиваля.
Интерфакс - Россия вчера в 23:20
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в Смоленской области

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области.
ТАСС 00:18
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